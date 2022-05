Philadelphia ob vrnitvi Embiida nazaj med živimi

Košarkarji Philadelphie 76ers so na tretji tekmi serije nadigrali Mami Heat z 99:79 in tako izid v zmagah znižali na 1:2. Domače navijače je razveselila vrnitev Joela Embiida, čigar prisotnost pod košema se je še kako poznala. "Če ostanemo zdravi, potem imamo dobre možnosti, da gremo do konca," je Kamerunec zaključil po tekmi.

icon-expand Joel Embiid je bil najboljši strelec rednega dela sezone. FOTO: AP Joel Embiid je na prvih dveh tekmah, ki ju je Miami na domačem parketu brez težav dobil, manjkal zaradi poškodbe obraza. Na tretjem obračunu se je uspel vrniti s pomočjo zaščitne maske in takoj pustil svoj pečat, čeprav je bilo poznati, da še ni na svojem najboljšem nivoju. Dosegel je 18 točk in 11 skokov. "Vsak načrt, ki vključuje tudi njega (Embiida, op. a.), je avtomatično boljši načrt," je bil vrnitve svojega prvega zvezdnika vesel trener Philadelphie Doc Rivers. "Vedel sem, da bo njegova prisotnost za nas pomenila veliko razliko," je še dodal. V taboru zmagovalcev sta se z 21 točkami najbolj izkazala Danny Green, ki je iz devetih poizkusov zadel kar sedem trojk, in Tyrese Maxey, ki je prav vse svoje koše dosegel v drugem polčasu. James Harden je 17 točkam dodal še osem skokov in šest asistenc. PREBERI ŠE Dallas na krilih Dončića in Brunsona do znižanja na 1:2