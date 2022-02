Philadelphia petič, Golden State pa šestič zapored do zmage

Za Philadelphio, ki je igrala brez prvega strelca, Joela Embiida , sta 64 točk prispevala Tyrese Maxey in Tobias Harris . Od tega jih je Maxey dosegel 33 ter dodal še osem podaj in štiri blokade.

Sinoči je znova blestel Stephen Curry , ki je Houstonu v gosteh nasul 40 točk, od tega 21 v zadnji četrtini za zmago Golden State Warriorsov s 122:108. Curryju je že 37-ič uspelo v zadnji četrtini doseči 20 točk ali več, s čimer je v tem segmentu prehitel legendarnega Kobeja Bryanta , ki mu je to useplo 36-krat. S tem je moštvo iz San Francisca doseglo šesto zaporedno zmago ter se z 38 zmagami in 13 porazi utrdilo na drugem mestu tako zahodne konference kot lige.

Na preostalih tekmah večera so Indiana Pacersi s 122:116 premagali Los Angeles Clipperse, Cleveland Cavaliersi so bili s 93:90 boljši od New Orleans Pelicansov, New York Knicksi so s 116:96 premagali Sacramento Kingse, Toronto Raptorsi so s 106:100 odpravili Atlanta Hawkse, moštvo Oklahoma City Thunder pa je bilo z 98:81 boljše od Portland Trailblazersov.

Slovenski as Luka Dončić sinoči ni igral; z Dallas Mavericksi bo znova v akciji v noči na četrtek, ko bodo gostili Oklahomo.