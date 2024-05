Philadelphia po dramatičnem razpletu v končnici lige NBA

OGLAS

Za Miami, predlanskega finalista lige NBA, pa še ni vse končano. Ekipa s Floride se bo za zadnje prosto mesto pomerila s Chicago Bullsi. Bržkone pa bo Miami zaigral brez zvezdnika Jimmyja Butlerja, ki si je poškodoval koleno. Philadelphia je imela z Miamijem polne roke dela. Tekmo je odločil koš Kellyja Oubreja, ki je 36 sekund pred koncem ob prekršku dosegel dve točki in zadel tudi prosti met za vodstvo z 99:96. Tyrese Maxey in Oubre sta nato do konca pridno zadevala proste mete, ko je Miami s prekrški iskal možnost preobrata.



Joel Embiid FOTO: AP icon-expand

Najpozneje osem sekund pred koncem pri 100:105 je bilo jasno, da se je Philadelphia uvrstila v končnico. Pred tem je dolgo bolje kazalo Miamiju, ki je dolgo vodil tudi z dvomestno razliko. Najvišja je bila prednost pri vodstvu z 51:37. A že v uvodu v zadnjo četrtino je Philadelphia izenačila in ekipi sta odigrali napet zaključni del.

Pri zmagovalcih je Joel Embiid, ki je z lepo podajo poskrbel za odločilni koš Oubreja, tekmo končal s 23 koši, 15 skoki in petimi podajami, Nicolas Batum je dodal 20 točk, Maxey pa 19. Tyler Herro je za Miami dosegel 26 točk, Jimmy Butler 19 in Bam Adebayo 10 točk in 12 skokov. Bolj skrbi poškodba Butlerja, ki ga pred odločilno tekmo čaka obisk zdravnika in pregled kolena z magnetno resonanco.

Sezona pa je končana za Atlanta Hawkse. Ti so danes izgubili s Chicago Bullsi s 116:131. In prav Chicago in Miami bosta odločala o zadnjem prostem mestu na vzhodu ter tekmecu Boston Celticsov v prvem krogu končnice. Chicago je potrdil dobro formo in v dvoboju z Atlanto že v prvi četrtini povedel za 15 točk.

Na terenu pa je zablestel Coby White, ki je dosegel zanj rekordnih 42 točk. Obilna je bila pomoč Nikole Vučevića, ki je tekmo končal pri 24 točkah in 12 skokih, DeMar DeRozan je dosegel 22 točk. Predvsem pa je tekmo odločila daljša klop.

DeMar DeRozan FOTO: AP icon-expand