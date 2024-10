Philadelphia po podaljšku do prve zmage v sezoni

Tyrese Maxey je dosegel deset od svojih 45 točk v podaljšku in ponesel Philadelphio 76ers do prve zmage v sezoni severnoameriške košarkarske lige NBA, s 118:114 je ekipa premagala Indiano Pacers. V noči na sredo bo ponovno na parketu slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki bo z Dallas Mavericks gostoval v Minnesoti proti Timberwolves.

Philadelphia je imela na svojih prvih dveh tekmah težave z nekdanjim najkoristnejšim igralcem lige NBA Joelom Embiidom, ki je izpadel iz moštva zaradi poškodbe, debi nove pridobitve, devetkratnega udeleženca tekme vseh zvezd Paula Georgea pri 76ers pa je bil odložen zaradi poškodbe kolena. Tyrese Maxey je v prvem polčasu zadel le dva od šestih metov in zgrešil svojih prvih sedem poskusov v tretji četrtini, preden je našel svoj ritem in v zadnji četrtini dosegel 14 točk. Caleb Martin je dodal 17 točk in 12 skokov, Kelly Oubre 14 točk in osem skokov, Andre Drummond pa devet točk ob 17 skokih. Tyrese Haliburton je vodil Pacers z 22 točkami in bil eden izmed sedmih igralcev Indiane, ki so dosegli dvomestno število točk.

Ekipi Portland Trail Blazers in Brooklyn Nets sta zabeležili prvi zmagi v nedavno začeti sezoni. Portland je premagal New Orleans Pelicans s 125:103, Brooklyn pa je ugnal grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa in njegov Milwaukee Bucks s 115:102. Jerami Grant je dosegel 28 točk, Anfernee Simons pa 27, vseh pet članov prve peterke Portlanda je zabeležilo dvomestno število točk. DeAndre Ayton je zbral 17 točk in 12 skokov za Blazers, ki v drugem polčasu niso zaostajali. Pelikane je s 27 točkami vodil CJ McCollum, po 14 sta jih prispevala Zion Williamson in Brandon Ingram.

V Brooklynu je Cam Thomas dosegel 32 točk, Dennis Schröder pa jih je dodal 29, s tem sta poskrbela za prvo zmago Nets pod vodstvom španskega trenerja Jordija Fernandeza. Nets so v tretjo četrtino prišli z vodstvom 83:78 in se izvlekli v zadnjem delu s pomočjo 11 točk Thomasa. Antetokounmpo je dosegel 22 točk in 12 skokov, Damian Lillard pa je dodal 21 točk za Bucks, ki so po zmagi na uvodu sezone izgubili dvakrat zaporedoma.

Oklahoma City je izboljšala izid sezone na 3-0, saj je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 35 točk, 11 skokov, devet podaj in po tri ukradene žoge in blokade, gostitelji iz ekipe Thunder pa so zmagali nad Atlanto s 128:104. Chet Holmgren je dodal 25 točk, Jalen Williams 20. Trae Young je vodil Atlanto s 24 točkami, prvi izbor na prejšnjem naboru lige NBA Francoz Zaccharie Risacher je dodal 13 točk za Hawks. Na gostovanju pri Golden Statu je James Harden dosegel 23 točk in 11 podaj, Ivica Zubac pa 23 točk, 18 skokov in šest podaj za slavje Los Angeles Clippers s 112:104 nad Warriors. Zvezdnik domačih Stephen Curry (18 točk, 6 podaj), štirikratni prvak lige NBA, je zaradi poškodbe levega gležnja zapustil igro v zadnji četrtini. Izidi:

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 114:118 (podaljšek)

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 115:102

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 125:103

Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 128:104

Golden State Warriors - LA Clippers 104:112