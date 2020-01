Philadelphia tretjič v sezoni vzela mero Bostonu

"Ker smo izvedeli, da seJoel Embiid za nekaj časa seli na seznam poškodovanih, on pa je ogromen del našega moštva, smo se morali znajti na drugačen način. Braniti moramo trdnjavo, dokler se ne vrne," je po tekmi dejal Al Horford. Dvakratni udeleženec tekme zvezd Embiid bo imel v petek operacijo raztrgane vezi na prstancu leve dlani, v klubu pa ocenjujejo, da bo s parketa odsoten največ dva tedna. Embiid se je poškodoval v ponedeljek pri zmagi nad Oklahomo. Igrišče je zapustil v uvodni četrtini, a se je pozneje vrnil v igro z dvema skupaj povezanima prstoma. Za Kelte, ki so prvič v sezoni nanizali tri zaporedne poraze, jeKemba Walker dosegel 26 točk, Marcus Smart jih je dodal 24, Jayson Tatum pa 15 in deset skokov.

Tekmo v Detroitu domačih Pistons proti Cleveland Cavaliers pa je odločil šele podaljšek.Tristan Thompson je dosegel strelski rekord kariere s 35 točkami in 14 skoki, Kevin Love je dosegel odločilno trojko 37,9 sekunde pred koncem podaljšanje igre in skupaj sta goste, ki so v tretji četrtini zaostajali že za 13 točk, popeljala do zmage s 115:112. To je bila prva zmaga za Cleveland po petih zaporednih porazih.

Za Detroit, ki igra brez poškodovanega zvezdnikaBlaka Griffina, je Andre Drummonddosegel 28 točk in 23 skokov.



Izidi:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 112:115 (podaljšek)

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 109:98

Minnesota Timberwolves - Portland Trail Blazers 116:102

Oklahoma City Thunder- Houston Rockets 113:92