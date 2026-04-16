Košarka

Philadelphia v končnici lige NBA, Los Angeles Clippers končali sezono

Los Angeles, 16. 04. 2026 07.24 pred 13 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
VJ Edgecombe

Košarkarji Philadelphia 76ers so v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev mest v končnici lige NBA premagali Orlando Magic s 109:97 in si podaljšali sezono. V prvem krogu končnice lige NBA se bodo pomerili z Boston Celtics. Tyrese Maxey je dosegel 31 točk, s čimer je pet igralcev Philadelphie doseglo dvomestno število točk. Novinec VJ Edgecombe je dodal 19 točk in 11 skokov, Andre Drummond pa je vstopil s klopi in dosegel 14 točk, deset skokov, tri ukradene žoge in tri blokade.

Zmaga Philadelphie na dodatnem turnirju play-in, ki ga moštva, ki so bila po koncu rednega dela sezone razporejena od sedmega do desetega mesta v vsaki od konferenc, pomeni, da so si Sixers zagotovili sedmo mesto v vzhodni konferenci. Philadelphio v prvem krogu končnice tako čaka druga najboljša ekipa rednega dela sezone iz Bostona. Ekipe, razporejene od prvega do šestega mesta v vsaki od konferenc, so se neposredno uvrstile naprej.

Za floridsko zasedbo Magic še ni vse izgubljeno. Orlando, ki ga je vodil Desmond Bane s 34 točkami, bo imel v petek zadnjo priložnost, da osvoji osmo mesto na vzhodu, ko bo gostil Charlotte Hornets. Ti so so v torek po podaljšku s 127:126 izločili Miami Heat. Nagrada za zmagovalca petkove tekme bo dvoboj prvega kroga končnice proti Detroitu, prvemu nosilcu vzhoda.

Tyrese Maxey
Tyrese Maxey
FOTO: AP

Philadelphia je vodila večino tekme proti Orlandu, a je Magic sredi tretje četrtine zmanjšal zaostanek z 11 točk na eno ob začetku četrte četrtine. Orlando je zaostajal za štiri točke štiri minute pred koncem, a so se Sixers oddaljili s poznim naletom, za konec je Drummond zadel trojko 41 sekund pred koncem.

V zahodnem delu dodatnih kvalifikacij so Golden State Warriors iz bojev za končnico izločili Los Angeles Clippers s 126:121. Clippers so končali na desetem mestu razpredelnice zahoda. Bojevniki, deveta ekipa po rednem delu, so se uvrstili naprej in se bodo v petek pomerili s Phoenixom, zmagovalec pa se bo v prvem krogu končnice pomeril z branilko naslova Oklahomo.

Stephen Curry
Stephen Curry
FOTO: AP

Portland je po zmagi nad Phoenixom potrdil sedmo mesto na zahodu. Trail Blazers se bodo kot sedmi nosilci v prvem krogu pomerili z drugouvrščeno ekipo San Antonio Spurs. Stephen Curry je 27 od 35 točk dosegel v drugem polčasu, Al Horford je zadel štiri trojke za preobrat Golden Stata v zadnji četrtini. Curry je s sedmim metom za tri točke zagotovil vodstvo 50,4 sekunde pred koncem, bojevniki so v zadnji četrtini odpravili 13-točkovni zaostanek.

