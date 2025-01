Philadelphia znova brez Embiida, a tokrat je padel vodilni Cleveland

Paul George je zadel šest trojk na poti do 30 točk, medtem ko je Tyrese Maxey nanizal 29 točk in poskrbel za nujno potrebno zmago Sixers, ki se borijo za končnico. Philadelphia je vstopila v igro po nizu porazov, zadnja od teh je bila katastrofalna, s 144:109 so jih premagali Denver Nuggets v torek.

"Včasih se takšne tekme zgodijo," je dejal glavni trener Sixers Nick Nurse, ko je omenil omenjeni udarec v Denverju v začetku tedna. "Takrat sem rekel, da to ni znak tega, kako igramo kot ekipa. Igralci so se odzvali. Nocoj so se odlično pripravili in igrali res dobro. Vsi fantje, ki so igrali, so prispevali k uspehu."