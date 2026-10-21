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Košarka

Philadelphii ni bilo mar za praznični večer v New Yorku

New York, 21. 10. 2026 07.27 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
M.J. STA
New York Knicks - Philadelphia 76ers

Start košarkarske lige NBA. Gre za 81. sezono najmočnejšega klubskega košarkarskega tekmovanja. V Madison Square Gardnu se je začelo s šampionski praporjem. Slavili so aktualne prvake, ekipo New York Knicks, ki so dobili prstane. A Philadelphia, z veteranom Lebronom Jamesom, ni imela posluh za praznični večer v New Yorku. Gostje so slavili s 106:100. Košarkarje Los Angeles Lakers z Luko Dončićem prva tekma nove sezone čaka v noči na četrtek proti Golden State Warriors.

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Košarkarji Philadelphia 76ers so ob težko pričakovanem debiju LeBrona Jamesa na uvodni tekmi sezone lige NBA premagali branilce naslova. Gosti so v dvorani Madison Square Garden s 106:100 premagali New York Knicks, ki so pred začetkom tekme na tradicionalen način proslavili naslov prvaka z dvigom šampionske zastave pod strop dvorane.

V Madison Square Gardnu se je začelo slavnostno. Nadaljevanje večera ni bilo po kousu navijačev New York Knicks.
V Madison Square Gardnu se je začelo slavnostno. Nadaljevanje večera ni bilo po kousu navijačev New York Knicks.
FOTO: AP

James se je ekipi 76ers pridružil po sedemletnem obdobju pri moštvu Los Angeles Lakers, kjer je nosil dres jezernikov skupaj s slovenskim asom Luko Dončićem. Čeprav je 41-letnik v novem dresu zgrešil svoj prvi met na tekmi rednega dela, je dvoboj proti kratkohlačnikom končal s 14 točkami, devetimi skoki in sedmimi podajami. To je njegova 24. profesionalna sezona, kar je rekord v severnoameriški ligi.

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"Lahko igram veliko bolje. Še vedno moram delati na svojem ritmu, a všeč mi je bilo, kako smo igrali," je po uvodni zmagi dejal James in dodal: "Imamo res dobre strelce." Tyrese Maxey je bil pri gostih z 28 točkami najboljši strelec. Jaylen Brown, še ena pomembna okrepitev Sixers, je k zmagi dodal 19 točk. Kemija v ekipi je bila že na začetku videti precej impresivna. "Vse skupaj smo sestavili kar sproti," je o tem za ameriške medije pripomnil James.

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Za Knicks je Jalen Brunson dosegel 21 točk, vendar ni mogel preprečiti poraza na uvodni tekmi sezone. V končnici prejšnje sezone so Knicks v drugem krogu končnice prepričljivo izločili 76ers, nato pa osvojili svoj prvi naslov prvaka lige NBA po letu 1973.

LeBron James Philadelphia 76ers
LeBron James Philadelphia 76ers
FOTO: AP

Že pred tem so Detroit Pistons na svoji prvi tekmi sezone doma premagali Boston Celtics. Pred domačimi navijači so zmagali s 121:113, potem ko so v drugem polčasu nadoknadili zaostanek 22 točk. Ta razplet je zasenčil sicer izjemen debi Paula Georgea v dresu Bostona.

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Nova okrepitev je za Boston zabeležila 38 točk, pet skokov in pet ukradenih žog. Jayson Tatum je po drugi strani sezono začel precej bledo, saj je zadel le šest od 23 metov iz igre. Pri batih sta vodilna igralca Cade Cunningham in Jalen Duren dosegla po 22 točk, medtem ko sta Duncan Robinson (21 točk) in Javonte Green (19 točk) - oba sta vstopila s klopi - odločilno prispevala k prvi zmagi ekipe v sezoni.

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Košarkarji Oklahome, prvaki iz leta 2025, so prav tako uspešno začeli sezono in premagali San Antonio Spurs s 116:104. Izstopal je Shai Gilgeous-Alexander z 32 točkami. Pri Spurs je Victor Wembanyama dosegel 12 točk in 13 skokov, medtem ko je bil Stephon Castle s 24 točkami najboljši strelec domače ekipe.

Izidi:
New York Knicks - Philadelphia 76ers 100:106

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KOMENTARJI1

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Definbahija
21. 10. 2026 08.38
Ta stari še vedno igra? Isto nagraužen za gledat kot njegov kolega iz Portugalske.
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