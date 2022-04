Philadelphio le še zmaga loči od napredovanja

Odločilno trojko za zmago je le 0,8 sekunde pred koncem podaljška dosegel Joel Embiid. "Opravili smo dobro delo, a naloga še ni končana. Potrebujemo še eno zmago," je po tekmi dejal Kamerunec, ki je pred začetkom prvega kroga napovedal, da bodo Sixersi prvake NBA iz leta 2019 izločili brez izgubljene tekme.

Branilci naslova, Milwaukee Bucksi, pa so po uvodni zmagi proti Chicago Bullsom na drugi tekmi doma izgubili s 110:114, tako da je razmerje moči poravnano. Pri bikih se je z 41 točkami izkazal DeMar DeRozan.

Phoenix brez prvega zvezdnika Bookerja na vsaj dveh tekmah

Košarkarji Phoenix Suns, prvi favoriti za naslov prvaka v severnoameriški ligi NBA, se v prvem krogu končnice spopadajo s precej večjimi težavami, kot so pričakovali. Pri zmagovalcih rednega dela sezone se je na drugi tekmi proti New Orleans Pelicans ob porazu s 114:125 poškodoval prvi strelec Devin Booker. Booker naj bi po poročanju ESPN zaradi poškodbe stegenske mišice manjkal tako na tretji kot četrti tekmi končnice. Petindvajsetletnik je na drugi tekmi proti New Orleansu dosegel 31 od 61 točk Phoenixa v prvem polčasu, ko so gostitelji še vodili s petimi točkami prednosti. Nato pa je moral zvezdnik sonc, Booker je lani v Tokiu popeljal ekipo ZDA do zlate olimpijske medalje, zaradi poškodbe v tretji četrtini zapustiti igrišče. Phoenix je v končnico vstopil kot najboljše moštvo rednega dela, vendar je zdaj pri izidu 1:1 v boju na štiri zmage pod pritiskom.

Booker velja za najpomembnejšega igralca v ekipi sonc poleg veterana Chrisa Paula. Lani je Phoenix v velikem finalu po prednosti z 2:0 v zmagah na koncu z 2:4 izgubil proti Milwaukee Bucks.

Izidi:

vzhod:

Boston Celtics – Brooklyn Nets 114:107

(Goran Dragić: 18 točk, 4 skoki, ukr. žoga v 20 minutah za Brooklyn.)

– Boston vodi v zmagah z 2:0;

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 101:104 (podaljšek)

– Philadelphia vodi v zmagah s 3:0;

Milwaukee Bucks – Chicago Bulls 110:114

– izid v zmagah je izenačen na 1:1.

* Opomba: moštva igrajo na štiri zmage.