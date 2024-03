Phoenix do pomembne zmage v boju za končnico

New York, 01. 03. 2024 08.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Košarkarji Phoenix Suns, ki se v zahodni konferenci lige NBA borijo z Dallas Mavericks Luke Dončića za neposredno uvrstitev v končnico, so vknjižili novo zmago. Tokrat so bila sonca s 110:105 boljša od Houston Rockets, pri čemer je Devin Booker dosegel 35 točk, Kevin Durant pa 24.

OGLAS

Ta čas je Phoenix na petem mestu zahodne konference z izkupičkom 35-24, Dallas je sedmi s 34-25. Vmes je na šestem mestu ta čas, zadnjem, ki neposredno vodi v končnico prvenstva, New Orleans s 35-25. Luka Dončić je z Dallasom tokrat počival, vendar ga že ponoči po slovenskem času čaka nov izziv, gostovanje pri najboljši ekipi vzhoda in lige NBA, Boston Celtics. Zvezdnik Golden Stata Stephen Curry je spet naravnal svoj met, dosegel je 31 točk in zbral 11 skokov ter popeljal Warriors do zmage nad New York Knicks s 110:99.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Curry je na zadnjih treh tekmah metal le 31,5-odstotno ter le 21,6-odstotno za tri točke. Tokrat pa je že v prvi četrtini dosegel 11 točk in sedem skokov. Do polčasa v Madison Square Gardnu pa je dosegel 17 točk in deset skokov, skupno na tekmi tudi osem trojk. Jonathan Kuminga je dodal 25 točk za Golden State, ki je vodil celotno tekmo. Jalen Brunson je bil s 27 točkami prvi strelec kratkohlačnikov. Dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA Giannis Antetokounmpo je v Charlotte dosegel 24 točk in deset skokov za Milwaukee ob zmagi Bucks nad Hornets s 111:99. Malik Beasley je na poti do 19 točk za Milwaukee, ki je zmagoviti niz podaljšal na štiri tekme in je na tretjem mestu vzhoda, dosegel pet trojk. "Na splošno mislim, da je trenutno naša osredotočenost res dobra," je dejal trener Milwaukeeja Doc Rivers.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Letošnji novinec sezone Victor Wembanyama je pomagal San Antonio Spurs prekiniti črn niz petih porazov in prispeval 28 točk in 13 skokov k visoki zmagi ostrog s 132:118 nad eno najboljših ekip zahodne konference, Oklahoma City Thunder. Za Oklahomo, ki po današnjem porazu na vrhu zahoda za tekmo zaostaja za vodilno Minnesoto Timberwolves, je Shai Gilgeous-Alexander dosegel 31 točk, Jalen Williams pa 26. Brooklyn Nets so bili v domači dvorani s 124:97 boljši od neposrednega tekmeca za dodatne kvalifikacije za končnico, Atlante. Cam Johnson je dosegel osebni strelski rekord sezone z 29 točkami, vključno s sedmimi trojkami. Košarkarji Orlando Magic pa so s 115:107 premagali Utah Jazz na krilih Jalena Suggsa, ki je v zadnjih treh minutah tekme zadel tri trojke, ter Paola Branchera, ki je k zmagi prispeval 29 točk in devet skokov.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Liga NBA, izidi:

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 99:111

Orlando Magic - Utah Jazz 115:107

Brooklyn Nets - Atlanta Hawks 124:97

New York Knicks - Golden State Warriors 99:110

San Antonio Spurs - Oklahoma City Thunder 132:118

Phoenix Suns - Houston Rockets 110:105

Denver Nuggets - Miami Heat 103:97

Los Angeles Lakers - Washington Wizards 134:131 (podaljšek)