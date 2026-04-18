Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Phoenix in Orlando v končnico

New York, 18. 04. 2026 07.32 pred 38 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Orlando Magic - Philadelphia 76ers

Košarkarji Orlanda Magic so v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev mest v končnici lige NBA premagali Charlotte Hornets s 121:90 in si podaljšali sezono. Podoben podvig je uspel tudi ekipi Phoenix Suns, ki je ugnala Golden State Warriorse s 11:96. Los Angeles Lakers bodo končnico začeli v noči na nedeljo, ko bodo gostili Houston. Luka Dončić in Austin Reaves ne bosta igrala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Orlando je že v prvem polčasu povedel za 35 točk in vodstva ni izpustil iz rok vse do konca tekme. Po dveh četrtinah je bil izid 68:37, zato je kmalu postalo jasno, kdo si bo priboril mesto v končnici. Sršeni vodstva Orlanda v nadaljevanju srečanja nikoli niso zmanjšali na manj kot 20 točk. 

Pri zmagovalcih je bil s 25 točkami najučinkovitejši Paolo Banchero, ki je ob tem dodal še pet skokov in šest asistenc. Izkazal se je tudi Nemec Franz Wagner, čigar statistika je ob koncu tekme znašala 18 točk, sedem skokov in šest podaj, medtem ko je pri Hornets najbolj izstopal LaMelo Ball, ki je skupaj zbral 23 točk. Hornets so sicer še desetič zaporedoma ostali brez končnice.

Paolo Banchero je bil pred kratkim prvič izbran na tekmo vseh zvezd.
FOTO: AP

"Tako bomo morali igrati tudi v končnici," je po tekmi za ESPN razmišljal Wagner. Orlando se bo v torek v prvi tekmi končnice pomeril z najboljšo ekipo vzhodne konference v rednem delu sezone Detroit Pistons. Skozi turnir play-in za popolnitev so se uspešno prebili tudi košarkarji Phoenixa, ki so s 111:96 odpravili Golden State. Sonca so si odločilno prednost priigrala v tretji četrtini, ko so povedla z 69:53. Ob koncu tega dela srečanja je njihova prednost znašala 13 točk (85:72).

V zadnji četrtini se je Golden State po trojki Stephena Curryja približal na sedem točk zaostanka (85:78), a so Suns odgovorili s sedmimi točkami zapovrstjo. Suns se bodo v nedeljo v prvem krogu končnice pomerili z branilcem naslova moštvom Oklahoma City Thunder.

Najzaslužnejša za obstanek v tekmovanju sta zagotovo bila Jalen Green s 36 in Devin Booker z 20 točkami. Pri Golden Statu je Curry tekmo končal s 17 točkami, medtem ko jih je Brandin Podziemski dosegel 23.

košarka nba play off

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641