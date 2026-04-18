Phoenix in Orlando v končnico

Orlando je že v prvem polčasu povedel za 35 točk in vodstva ni izpustil iz rok vse do konca tekme. Po dveh četrtinah je bil izid 68:37, zato je kmalu postalo jasno, kdo si bo priboril mesto v končnici. Sršeni vodstva Orlanda v nadaljevanju srečanja nikoli niso zmanjšali na manj kot 20 točk.

Pri zmagovalcih je bil s 25 točkami najučinkovitejši Paolo Banchero, ki je ob tem dodal še pet skokov in šest asistenc. Izkazal se je tudi Nemec Franz Wagner, čigar statistika je ob koncu tekme znašala 18 točk, sedem skokov in šest podaj, medtem ko je pri Hornets najbolj izstopal LaMelo Ball, ki je skupaj zbral 23 točk. Hornets so sicer še desetič zaporedoma ostali brez končnice.

Paolo Banchero je bil pred kratkim prvič izbran na tekmo vseh zvezd. FOTO: AP

"Tako bomo morali igrati tudi v končnici," je po tekmi za ESPN razmišljal Wagner. Orlando se bo v torek v prvi tekmi končnice pomeril z najboljšo ekipo vzhodne konference v rednem delu sezone Detroit Pistons. Skozi turnir play-in za popolnitev so se uspešno prebili tudi košarkarji Phoenixa, ki so s 111:96 odpravili Golden State. Sonca so si odločilno prednost priigrala v tretji četrtini, ko so povedla z 69:53. Ob koncu tega dela srečanja je njihova prednost znašala 13 točk (85:72).