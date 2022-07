Phoenix izenačil 133 milijonov evrov vredno ponudbo za Aytona

ESPN citira Aytonove agente, ki so potrdili, da so pri Phoenixu izenačili rekordno ponudbo Indiane, saj niso želeli izgubiti prvega izbora nabora iz leta 2018. Triindvajsetletni Deandre Ayton je minulo sezono v povprečju v rednem delu dosegal po 16,3 točke in 10,5 skoka na tekmo, v končnici pa po 17,2 točke in 10,2 skoka.