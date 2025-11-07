Phoenix na krilih Greena odpravil LA Clippers

Jalen Green je v košarkarski ligi NBA zmagoslavno debitiral za Phoenix Suns. Košarkarji iz Arizone so s 115:102 na domačem parketu premagali oslabljene Los Angeles Clippers, Green pa je za sonca dosegel 29 točk. To je bila sicer edina tekma večera v ligi NBA.

Jalen Green je pred prihodom v Phoenix igral za Houston. FOTO: AP icon-expand

Jalen Green, nekdanji drugi izbor na naboru, ki se je pridružil Phoenixu v uspešni menjavi med sezonama, v skladu s katero je Kevin Durant prišel k Houston Rockets, si je na treningih poškodoval zadnjo stegensko mišico in izpustil prvih osem tekem Suns.

A 23-letnik je hitro stopil na igrišče in zadel 10 od 20 metov iz igre. Njegovih šest trojk je rekord za debitanta v dresu arizonskih sonc. Green je v 23 minutah na igrišču dodal še tri skoke in tri podaje. "Dober občutek je, ko sem nazaj," je v intervjuju na igrišču povedal sijoči Green. "Vsem v ekipi sem govoril, da ne morem niti zadremati, tako sem komaj čakal, da se vrnem na igrišče."



"Bilo je veliko trdega dela," je dodal. "Pohvala gre trenerjem in vsem, ki so sodelovali z mano. Vesel sem, da sem spet tukaj." Green je dejal, da še vedno dela na tem, da bi se vrnil v najboljšo formo. "Še vedno delamo na tem," je dejal. "Danes sem naredil velik korak. To je odlično mesto, odlična ekipa in upam, da bo v prihodnosti še veliko zmag in še veliko rekordov, ki jih bomo lahko podrli."

Devin Booker je dodal 24 točk, s čimer so Suns, ki so imeli v gosteh negativni izid 0:4, doma izboljšali izid na 4:1. Suns, ki so po tesnem prvem polčasu, v katerem sta ekipi kar enajstkrat menjali vodstvo, zaostajali za tri točke, so v tretji četrtini eksplodirali s 40 točkami. Zadeli so prvih osem metov in svojo prednost povečali na kar 20. Pred četrto četrtino so vodili s 14 točkami razlike, nato pa so povedli za 25, preden je trener Sunsov Jordan Ott 7:14 minute pred koncem umaknil z igrišča Greena in Bookerja.

Nikola Jokić in Ivica Zubac FOTO: Profimedia icon-expand

Ivica Zubac je bil tokrat najbolj razigran pri Clippers s 23 točkami in 11 skoki, a odsotnost dveh najboljših pri Los Angelesu, Kawhija Leonarda in Jamesa Hardena, je bila prevelika težava. Leonard je spet izpustil tekmo zaradi zvina desnega gležnja, Harden pa je bil odsoten iz osebnih razlogov. Clippers bodo imeli konec tedna še eno priložnost proti ekipi Suns, ko se bosta moštvi pomerili v Los Angelesu. Izid:

Phoenix Suns - LA Clippers 115:102