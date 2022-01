Phoenix po zmagi nad Clippersi zavzel vrh lige

Košarkarji Phoenix Suns so po novem najboljša ekipa v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA. Z zmago proti Los Angeles Clippersom s 106:89 so se povzpeli na prvo mesto zahodne konference in lige. Njihovi najbližji zasledovalci ekipa Golden State Warriors so izgubili na gostovanju pri New Orleans Pelicans 96:101.

Phoenix, ki je pogrešal kar nekaj igralcev, vključno z Deandrejem Aytonom, ima zdaj ob osmih porazih 30 zmag, zadnjo je dosegel precej zanesljivo proti losangeleški zasedbi, ki je bila slabša tri od štirih četrtin. Prvi strelec pri zmagovalcih je bil Cameron Johnson s 24 točkami, kar je njegov osebni rekord, izkazal pa se je tudi 36-letni Chris Paul s trojnim dvojčkom (14 točk, 13 skokov, 10 podaj). Pri Clippersih je Marcus Morris vpisal 26 točk. Golden State, ki je dan pred tem izgubil v Dallasu, je vpisal deveti poraz ob 29 zmagah. Tokrat so bojevniki pokleknili v New Orleansu, igrali pa so brez svojega najboljšega igralca Stephena Curryja, ki je v Teksasu skupil poškodbo mišice. Prav tako je manjkal še en izkušen igralec – Draymond Green – zaradi težav s kolkom. V izenačenem dvoboju so se nekoliko bolje znašli domačini na čelu z Brandonom Ingramom, ki je prispeval 32 točk, 11 skokov in šest podaj. Pri gostih je bil z 21 točkami najboljši Andrew Wiggins. New York Knicks so premagali Boston Celtics s 108:105, potem ko je RJ Barrett ob zvoku sirene zadel trojko. Sicer pa je Evan Fournier dosegel zanj rekordnih 41 točk za zmagovalce, Jayson Tatum pa 36 za poražence. Memphis Grizzlies pa so ugnali Detroit Pistons s 118:88, potem ko se je v domači ekipi med strelce vpisalo 13 od 14 košarkarjev, največ točk, 22, pa je dosegel Ja Morant. V noči na soboto bodo Denver Nuggets Vlatka Čančarja igrali proti Sacramento Kings (Čančar bo sicer odsoten zaradi poškodbe stopala), Dallas Mavericks Luke Dončića pa v gosteh proti Houston Rockets. Liga NBA, izidi:

New York Knicks - Boston Celtics 108:105

Memphis Grizzlies - Detroit Pistons 118:88

New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 101:96

Phoenix Suns - LA Clippers 106:89