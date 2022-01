Šesta zaporedna zmaga Memphisa, Phoenix tesno sledi Golden Statu

V New Orleansu so gosti iz Arizone že v prvi četrtini tlakovali pot do 29. zmage v sezoni, nato pa prednost večino časa držali na podobni ravni. Pelikani (13-25) so se sredi zadnje četrtine približali na vsega dve točki, nato pa je z delnim izidom 21:7 Phoenix razrešil vse dvome o zmagovalcu. Najbolj se je na tekmi izkazal Devin Booker s 33 točkami in 9 skoki, Chris Paul pa je 11 točkam dodal 15 podaj. Pri domačih je 28 točk dosegel Devonte' Graham, Jonas Valančiunas pa je ob 25 točkah pobral še 16 skokov. Ob osmih porazih zdaj sonca zasedajo drugo mesto v ligi, boljši izkupiček imajo le košarkarji Golden Stata (29-7).

V zadnjem času se pobirajo tudi jezerniki iz mesta angelov. Prvaki sezone 2019/20 so na domačem parketu zabeležili 20. zmago v rednem delu, ob 19 porazih pa zasedajo sedmo mesto in so tik za Dallas Mavericks (19-18) slovenskega zvezdnika Luke Dončića. Proti Sacramentu (16-23) je ob tesni zmagi, tretji na zadnjih štirih tekmah, z 31 točkami izstopal LeBron James. Sedemintridesetletni zvezdnik lige NBA je dosegel 31 točk, s 24 mu je sledil Malik Monk. Pri gostih je 30 točk dosegel De'Aaron Fox.