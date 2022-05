Razpoloženi Dončić drži stik s Phoenixom, ki je hitro povedel

Phoenix Suns in Dallas Mavericks se pravkar merita na drugi tekmi drugega kroga končnice lige NBA. Potem ko so domača sonca prvo tekmo pred dnevoma zanesljivo dobila, Luka Dončić in soigralci sedaj lovijo izenačenje, s katerim bi pred vrnitvijo v Dallas prišli do prednosti domačega terena.

icon-expand Luka Dončić je na prvi tekmi prispeval kar 45 točk, kar pa ni bilo dovolj za zmago Dallasa. Phoenix je slavil s 121:114. FOTO: AP Phoenix je drugo tekmo odprl z delnim izidom 9:0. Po prvem košu Luke Dončića je na drugi strani s tremi točkami Devin Booker hitro poskrbel za prvo dvomestno prednost na tekmi (12:2). Nato se je razigral Reggie Bullock, ki je zaporedoma zadel trojko in met s polrazdalje, Dorian Finney-Smith pa je po lepi asistenci Dončića znižal na vsega pet točk (14:9). Po prvi minuti odmora se je v napadu razigral Dončić, na katerega obramba Phoenixa – tako kot že na prvi tekmi – ni imela pravega odgovora. A sonca so še naprej vodila na račun učinkovite igre v napadu, kjer so napadala predvsem Jalena Brunsona. Zato je Jason Kidd svojo drugo opcijo v napadu že sredi prve četrtine potegnil na klop in priložnost ponudil Spencerju Dinwiddieju.