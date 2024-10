Phoenix vodil celo tekmo in Dallasu prizadejal prvi poraz v sezoni

Dallas Mavericksi so zmagovito začeli sezono v ligi NBA. Ekipa Luka Dončića, ki igra svojo sedmo sezono v severnoameriški ligi, so v premieri doma s 120:109 premagal San Antonio, Dončić pa je bil z 28 točkami, desetimi skoki in osmimi podajami prvi igralec domače ekipe. V drugem krogu so se prvič v sezoni odpravili na gostovanje v Phoenix in prvič izgubili. Domači, ki so bili ves čas v vodstvu so slavili s 114:102. Luka Dončić je v gostujoči ekipi vnovič pobral vlogo prvega moža. Ljubljančan je dosegel kar 40 točk, dodal je še deset skokov in štiri asistence, na parketu pa je preživel 39 minut. Prvi zmagovalcih je bil najboljši strelec Kevin Durant z 31 točkami.