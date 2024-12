Dallas se je tudi tokrat odlično znašel brez Dončića

Košarkarji ekipe Dallasa Mavericks so na tekmi rednega dela lige NBA gostovali v Phoenixu. Teksašani, ki so nastopili brez svojega prvega zvezdnika Luka Dončića, ta bo zaradi poškodbe leve mečne mišice odsoten vsaj mesec dni, so v dvorani Footprint Center slavili z 98:89. Prvi mož zmagovalne ekipe je bil Kyrie Irving, ki je zbral 20 točk, kar pet košarkarjev gostujoče ekipe pa je doseglo več kot deset točk.