Izid, liga NBA, redni del:
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 132:108 (29:26, 38:31, 45:29, 20:22)
Visok poraz oslabljenih jezernikov v Phoenixu
Na tekmi rednega dela košarkarske lige NBA sta se udarili ekipi Phoenix Suns in Los Angeles Lakers. Domači so vodili celo tekmo in zanesljivo slavili (132:108). Gostje iz mesta angelov so vnovič nastopili močno oslabljeni, v kadru ni bilo tudi Luka Dončića, ki sanira poškodbo leve mečne mišice. Ljubljančan naj bi se kmalu vrnil na veliko sceno. Pri Slovencu ne gre za poškodbo, ki bi terjala daljše okrevanje, njegov trenutni zdravniški status se presoja iz dneva v dan.
