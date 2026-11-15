Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 0:3* (1. četrtina)

Los Angeles Lakers, ki so po 11 zmagah in dveh porazih na vrhu zahodne konference, gre v letošnji sezoni lige NBA še kako dobro. V pokalnem tekmovanju imajo po zmagi nad Portlandom in porazu proti Golden State Warriors trenutno tretji v zahodni skupini C.

Luka Dončić, ki si je na prejšnji tekmi proti Milwaukeeju poškodoval desni gleženj in predčasno zapustil igrišče, je nared za gostovanje pri Phoenix Suns.

Izid, liga NBA, redni del:

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers