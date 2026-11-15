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Zgodba se razvija

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers 0:3* (1. četrtina)

Phoenix , 15. 11. 2026 21.54 pred 18 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers

Košarkarji ekipe Los Angeles Lakers se v dvorani Footprint Centre merijo s Phoenix Sunsi. Slednji so pri petih zmagah in šestih porazih v dosedanjem delu sezone, jezerniki pa držijo vrh razpredelnice z enajstimi zmagami in le dvema porazoma. V kadru gostov je tudi Slovenec Luka Dončić, ki si je v končnici tekme v Milwaukeeju zvil gleženj. Austin Reaves ne nastopa zaradi udarnine na levi peti.

Los Angeles Lakers, ki so po 11 zmagah in dveh porazih na vrhu zahodne konference, gre v letošnji sezoni lige NBA še kako dobro. V pokalnem tekmovanju imajo po zmagi nad Portlandom in porazu proti Golden State Warriors trenutno tretji v zahodni skupini C.

Luka Dončić, ki si je na prejšnji tekmi proti Milwaukeeju poškodoval desni gleženj in predčasno zapustil igrišče, je nared za gostovanje pri Phoenix Suns.

Izid, liga NBA, redni del:
Phoenix Suns - Los Angeles Lakers

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