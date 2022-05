Phoenix v drugem polčasu razgalil vse slabosti Dallasa za tretjo zmago v seriji

Dallas je v peto tekmo polfinalne serije na zahodu v najmočnejši košarkarski ligi na svetu vstopil enako odločno kot na zadnjih dveh domačih, ko je po izjemni moštveni igri prišel do izenačenja v seriji (2:2). Uvodnih pet točk slovenskega košarkarskega zvezdnika Luke Dončića in uspešen met Doriana Finneyja-Smitha izza črte je v tretji minuti dvoboja v Footprint Centru v Phoenixu prinesel lepih 7 točk prednosti za goste iz Teksasa (3:10).

Ti so kljub nekaterim neizsiljenim napakam v napadu igrali dobro v obrambi, kar jim je prineslo rezultatsko uravnoteženost. Toda pri Soncih se je hitro razigral odlični organizator igre Devin Booker, ki je ob pomoči centra Deandreja Aytona držal korak z Mavsi. Dončić je že v uvodnih osmih minutah prve četrtine dosegel 11 točk in bil nerešljiva uganka za domačo zasedbo, ki v teh trenutkih ni bila v želenem napadalnem ritmu (13:21). Ko je Booker v 10. minuti dosegel svojo 10 od skupno 28 točk, se je Phoenix približal le na tri točke zaostanka (21:24). Dallasu je z dvema dobrima obrambama v zadnji minuti uvodne četrtine uspelo ohraniti minimalno prednost pred gostitelji (23:26). Domači strateg Monty Williams je precej rotiral, da bi našel razpoloženo peterko, ki bi preobrnila potek dvoboja. Omenjenima Bookerju in Aytonu sta se že na začetku druge četrtine priključila rahlo poškodovani Jae Crowder in Cameron Johnson za dodatno približevanje Dallasu v 15. minuti (28:30).

V razmiku pol minute je z dvema uspešnima metoma za tri točke silovito odgovoril latvijski reprezentant Davis Bertans (skupno 10 točk) in popeljal Mavse v vodstvo za +6 (30:36). V drugi polovici druge četrtine so gosti storili nekaj napak, natančneje poceni izgubljene žoge v napadu so omogočile Phoenixu, da je prek Bookerja najprej izenačil izid na 40:40 (do tega trenutka je organizator igre Sunsov dosegel že 16 točk), po točkah Mikala Bridgesa dve minuti pred koncem pa prešel v vodstvo s 44:42, ki ga do odhoda na veliki odmor ni več izpustil iz rok (49:46).

Petminutni mrk Dallasa dovolj za usodni pobeg Phoenixa

Dončić in Jalen Brunson (skupno 21 točk) sta s košema na začetku tretjega dela igre poskrbela, da je Dallasa zaostajala le za točko (51:50), nato pa je sledil popoln napadalni mrk gostov za delni izid Phoenixa 10:0 in pobeg na +11 v 28. minuti tekme (61:50). Tudi minuta odmora gostujočega stratega Jasona Kidda ni uspela preprečiti naleta Phoenixa, ki je nadaljeval z agresivno igro v obrambi in hitrimi protinapadi, s katerimi je pridno polnil koš Mavsov za +18 (68:50) dobrih pet minut pred koncem tretje četrtine.

Ko je Booker v 34. minuti dosegel svojo tretjo trojko na srečanju, je bilo bolj ali manj jasno, da se je Dallasova barka začela potapljati (78:54). Ta del igre je popolnoma pripadel Phoenixu, ki je Teksašanom dopustil doseči le 14 točk (33:14).

Phoenix le še zmago oddaljen od konferenčnega finala

Po polaganju Bismacka Biyomba v 38. minuti so Sonca povedla že s 24 točkami naskoka (86:62), kar je bil jasen znak za Dončića in druščino, da je peta tekma izgubljena. Kar najbolj bode v oči v igri Dallasa v drugem polčasu, je popolna odsotnost moštvene igre v napadu. Domači so pridoma izkoriščali številne neizsiljene napake Mavsov, ki so samo v tretji četrtini izgubili - reci in piši - 12 žog.