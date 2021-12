Phoenix z najboljšim izkupičkom v ligi

LeBron James je za domače zadel 34 točk z metom 13:19, dodal je sedem skokov, po dve podaji in ukradeni žogi, a je njegov dosežek zasenčila njegova poškodba sredi tretje četrtine, ko je pristal na nogi Jaeja Crowderja in nato odšepal z igrišča, ter se držal za levi gleženj. Potem je zvezdnik, ki bo 37 let napolnil naslednji teden, še igral, vendar ni bil nared za zaključek dvoboja.

Rezervist Tyler Herro in član prve peterke Duncan Robinson sta s po 26 točkami vodila Miami Heat do visoke zmage nad Indiano Pacers s 125:96. Doma sta zmagali tudi ekipi New Orleans Pelicans v dvoboju s Portland Trail Blazers s 111:97 in New York Knicks proti Detroit Pistons s 105:91.



Izidi:

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 114:102

(Luka Dončić: zaradi poškodbe ni igral za Dallas)

Miami Heat - Indiana Pacers 125:96

New York Knicks - Detroit Pistons 105:91

New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 111:97

Los Angeles Lakers - Phoenix Suns 90:108