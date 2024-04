Phoenix z zmago proti Pelicansom naredil uslugo Dallasu

New Orleans ima poraz več od Dallasa ter zmago več in poraz manj od Phoenixa. Zmaga Phoenixa je tudi omogočila, da si je ekipa Minnesota Timberwolves, četrta na zahodu, že zagotovila nastop v končnici. Vsi člani začetne peterke zmagovalcev so dosegli dvomestno število točk, Kevin Durant 20 ter sedem skokov in tri podaje, Jusuf Nurkić pa 19 in prav toliko skokov.

Vodilna ekipa lige, Boston Celtics, je v gosteh premagala Charlotte Hornetse s 118:104 ter si že zagotovila prvo mesto na vzhodnem delu. Jayson Tatum in Sam Hauser sta vpisala 25 točk, uspešni so bili tudi člani prve peterke Kristaps Porzingis (20), Derrick White (19) in Al Horford (15).