Phoenix na pol poti do finala lige NBA

Deandre Ayton je v zadnji sekundi druge tekme konferenčnega finala na zahodu v ligi NBA z zabijanjem svoji ekipi Phoenix Suns prinesel zmago s 104:103. Suns so tako dobili še drugo tekmo proti Los Angeles Clippers in v boju na štiri zmage vodijo z 2:0. Ekipi sta bili celotno tekmo izenačeni in sta se izmenjavali v vodstvu, na koncu pa so bili bolj veseli domači košarkarji, ki so prišli do minimalne zmage. Jae Crowder je iz kota izvajal avt in podal proti košu, kjer je bil v skoku najvišji Ayton, ki je zabil za končni izid tekme. Clippers so sicer imeli še 0,7 sekunde za napad, a Paul George ni prišel do meta.

icon-expand Tyronn Lue in Kawhi Leonard FOTO: AP Suns so igrali brez Chrisa Paula, ki manjka zaradi zdravstvenih protokolov covida-19, njihov zvezdnik Devin Booker pa ni imel najboljšega večera. A se je zato izkazal Deandre Ayton, ki je v prvi četrtini dosegel 12 od svojih 24 točk. Iz igre je metal 12:15, zbral pa je tudi 14 skokov. Booker (20 točk) je zadel samo pet od 16 poskusov in izgubil kar sedem žog, je pa zaupanje upravičil Cam Payne, ki je začel namesto Paula. Payne je namreč z 29 točkami dosegel svoj strelski rekord v končnici. "Verjel sem, da nam lahko uspe. Stoodstotno," je bil po koncu vesel Booker. Na drugi strani so Clippers še četrto tekmo zaporedoma igrali brez Kawhija Leonarda, ki ima poškodovano koleno. George je bil najboljši strelec s 26 točkami, vendar je bil njegov met iz igre le 10:23, poleg tega pa je zgrešil dva prosta meta ob koncu tekme, s čimer je Phoenixu ponudil možnost za zmago. "To je del igre. Fantje vedo, da brez njega tako ali tako ne bi bili, kjer smo," je zgrešena meta Georgea komentiral trener LA Tyronn Lue. Ekipa LA Clippers je tako v prvem kot drugem krogu končnice proti Dallas Mavericks Luke Dončića oziroma Utah Jazz zaostajala z 0:2 v zmagah, a se na koncu prebila v nadaljnje tekmovanje. Dvoboj se zdaj seli v Los Angeles, kjer bo naslednja tekma v noči na petek. Izid, končnica, zahod, finale:

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 104:103

- Phoenix v zmagah vodi z 2:0. icon-expand