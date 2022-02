Phoenix znova v zmagovalnih ritmih, vrnitev LeBrona Jamesa

Sonca iz Arizone so se dobro odzvala na prekinitev niza enajstih zmag, ko so v petek izgubila proti Atlanti Hawksom. Tokrat so z dobro obrambo strli moštvo iz prestolnice, ki je izgubilo sedmo od zadnjih osmih tekem.

Prvi igralec tekme je bil Deandre Ayton z 20 točkami in 16 skoki v 24 minutah. "Bili smo res osredotočeni, posebej v drugi četrtini, ko smo začeli stiskati v obrambi. Kar šteli smo uspešne obrambe, bilo je zabavno," je ameriškim medijem povedal Ayton. V drugi četrtini so tekmeci iz igre metali le 4-21 in 0-9 za tri točke.

Chris Paul je sicer pri Phoenixu dodal 14 točk in devet podaj, Montrezl Harrell pa je bil s 15 točkami najboljši pri Washingtonu, ki je enajsti v vzhodni konferenci.

V tej je drugi Miami Heat, ki je tokrat s 104:86 v gosteh odpravil ekipo Charlotte Hornets. Jimmy Butler je bil s 27 točkami najboljši strelec Miamija, Bam Adebayo je dodal 20 točk in 12 skokov.