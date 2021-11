Phoenix v zadnji četrtini strl Dallas

Košarkarji ekipe Phoenix Suns so še drugič v kratkem času ugnali ekipo Dallas Mavericks s 112:104. Slovenec Luka Dončić je zaradi težav s poškodbo izpustil še drugo tekmo v Arizoni. Ljubljančan si je poškodoval levi gleženj in koleno v zadnji minuti obračuna proti Denverju 16. novembra in še drugič ni nastopil proti Phoenixu, ki je zabeležil enajsto zmago v nizu. Denver Nuggets so brez Vlatka Čančarja doma izgubili z ekipo Chicago Bulls s 108:114, Goran Dragić pa ni igral za Toronto, ki je s 108:89 ugnal Sacramento.

icon-expand Kristaps Porzingis (levo) in Deandre Ayton FOTO: AP Izidi:

Charlotte Hornets - Indiana Pacers 121:118 Detroit Pistons - Golden State Warriors 102:105 Boston Celtics - Los Angeles Lakers 130:108 Brooklyn Nets - Orlando Magic 115:113 Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder 96:89 New Orleans Pelicans - LA Clippers 94:81 Denver Nuggets - Chicago Bulls 108:114

(Vladko Čančar ni bil v postavi Denverja) Phoenix Suns - Dallas Mavericks 112:104

(Luka Dončić ni bil v postavi Dallasa) Sacramento Kings - Toronto Raptors 89:108

(Goran Dragić ni igral za Toronto)