Phoenixov zmagoviti niz prekinjen v Atlanti, a še vedno ostaja najboljše moštvo

Za košarkarje Atlante, ki v vzhodni konferenci zasedajo deseto mesto, se je izkazal Trae Young s 43 točkami. Young, ki se je odločil igrati kljub poškodbi rame, je dosegel šest od 20 trojk Atlante.

"To je res nekaj velikega za nas," je Trae Young dejal o osmi zmagi Atlante na zadnjih devetih tekmah. Phoenix je utrpel prvi poraz po 8. januarju. Devin Booker je z 32 točkami vodil Phoenix. Mikal Bridges je dodal 24 točk, Chris Paul pa 18. John Collins in Kevin Huerter sta dosegla po 19 košev za Atlanto. "Sezono smo začeli ne tako dobro, kot smo si želeli," je dejal Young. "Imeli smo veliko težav s covidom in fantje so manjkali, a so se vrnili in začeli smo igrati dobro. Premagali smo res dobro ekipo in nadaljevati moramo v tem slogu," je še dejal.