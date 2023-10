Pianigiani: Ko so se igralci utrudili so se začeli pogovarjati s sodniki, Mega pa se je vrnila

Cedevita Olimpija je uspešno vstopila v redni del nove tekmovalne sezone v Ligi ABA. Na obračunu prvega kola so izbranci glavnega trenerja Simoneja Pianigianija v Stožicah z rezultatom 89:87 premagali Mego MIS. Met za zmago je prispeval Justin Cobbs, ki je bil tudi najboljši strelec zeleno-oranžne zasedbe, ki je vodila že za 22 točk, nato pa v končnici trepetala za zmago ...

Ljubljanski košarkarski zmaji so se v Stožicah odločno zoperstavili svojim tekmecem in na parketu leteli že od samega začetka srečanja. V prvih desetih minutah so dosegli 31 točk in vodili za deset, na glavni odmor pa so s seboj odnesli 20 točk naskoka (62:42). V drugem delu tekme so tekmeci iz Beograda zaigrali bolj podjetno, in se dve minuti pred koncem srečanja približali na vsega tri točke zaostanka (84:87).

Simone Pianigiani

Sledil je dramatičen zaključek tekme. Za zmago je v zadnjih 20 sekundah z metom za dve točki poskrbel Justin Cobbs in s tem postal tudi prvi strelec zeleno-oranžne zasedbe (19 točk). Na tekmi so blesteli tudi kapetan Jaka Blažič (14 točk), Karlo Matković (14 točk), DJ Stewart (10 točk) in Sean Armand (10 točk). "Zelo dobra zmaga za nas. Vesel sem za igralce. V zadnjih dveh tednih nismo bili pripravljeni na začetek sezone, kar sem večkrat izpostavil, Mega pa je odlična ekipa z zelo dobrimi igralci, ki bodo kmalu zvezde. Igralci so to vedeli in zaigrali so z željo, da se dokažejo navijačem, pa četudi nismo v dobri situaciji. Številni so igrali na položajih, ki niso njihovi primarni. Z gibanjem žoge na začetku, ki je bilo odlično, smo jih presenetili," je sprva za uradno klubsko spletno stran dejal trener Olimpije Simone Pianigiani.

Statistika tekme Cedevita Olimpija - Mega MIS

"Ob glavnem odmoru sem igralce opozoril, da bodo košarkarji Mege zaigrali bolje, in da nas čaka težek drugi polčas. Ko so se igralci nekoliko utrudili so se začeli pogovarjati s sodniki, Mega pa se je vrnila v položaj za zmago. Mi smo bili utrujeni in morali smo znova dobiti srečanje. Odigrali smo bolje v obrambi v zadnjih napadih in zadeli odločilni met. Storili smo napake, to se dogaja. Zaslužili smo zmago pred domačimi navijači, obenem pa smo celotno tekmo vodili. Moramo ohraniti takšen pristop, ne glede na zmage in poraze, saj bomo s časom napravili nekaj pozitivnega," je še povedal Italijan na klopi slovenskih prvakov. Zmaga je ostala doma. Vodili smo, a se je Mega vrnila v igro, kljub temu pa smo uspeli zabeležiti uspeh," pa je bil kratek in jedrnat po prvi zmagi v sezoni Luka Ščuka.

