Pippen 'vrnil' Jordanu: Kobe je bil boljši od Michaela

"Vemo, da je Kobe ves čas stremel k popolnosti. Želel se je približati Michaelu Jordanu, njegovi veličini in kakovosti, zato me še toliko bolj žalosti, da mu za časa življenja nismo uspeli priznati, kako velik košarkar je pravzaprav bil. Danes, ko se s spomini vračam v ne tako davno preteklost in pregledujem video posnetke, si rečem: 'K vragu, boljši je bil od Michaela.' Zato, ker je skozi vso kariero naporno delal in se odrekel marsičemu, da je postal to, kar je. Kobe je v ligo NBA prišel neposredno iz srednje šole in tako pred tem ni igral za Severno Karolino (North Carolina, op. p.) pod vodstvom legendarnega Deana Smitha,"je Jordana z zadnjim stavkom zbodel Pippen in s tem zgolj potrdil nedavno poročanje ESPN-a, da je njegovo razočaranje nad prikazanim v filmu zares veliko.

Kako se bo na vse skupaj odzval Jordan, če se sploh bo, bo potrebno počakati ...