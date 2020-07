Pippen zanikal spor z Jordanom: Zakaj bi me užalilo nekaj izpred 30 let?

Dokumentarni film The Last Dance (Zadnji ples) je uspešno zapolnil športno praznino, ki je letos zaradi pandemije novega koronavirusa nastala med ustavitvijo vseh največjih športnih tekmovanj na svetu. Odzivov, tudi negativnih, je bilo veliko, a je Scottie Pippen, ki je veljal za ključnega soigralca Michaela Jordanav šampionskih ekipah Chicago Bulls, zdaj zatrdil, da Jordanu kljub drugačnim trditvam nekaterih medijev ne zameri za nekaj precej ostrih izjav.

Jordan je sicer Pippena v Zadnjem plesu večkrat pohvalil in ga izbral za najboljšega soigralca v karieri, ga pa je okrcal zaradi odločitve, da med neuspešnimi pogajanji za novo pogodbo namenoma odlaša z operacijo gležnja, zaradi katere se je lahko soigralcem priključil šele v drugem delu zadnje šampionske sezone 1997/98. Jordan je dejal, da je bilo to "sebično" in da njegove poteze še dandanes ne razume.

'Nisem bil jezen'

"Zakaj bi bil užaljen zaradi česarkoli izpred 30 let?"se je zdaj vprašal Pippen, o katerem so določeni mediji pisali, da je "nezadovoljen" nad tem, kako so ga v dokumentarnem filmu ESPN prikazali. Ustvarjalci so opravili intervjuje z večino vidnih članov dinastije, odmevno pa so "spregledali" denimo Jordanovo nekdanjo ženo Juanito Vanoy, zato so se pojavljali tudi očitki, da je imel Jordan zadnjo besedo pri vseh ključnih odločitvah.

"Nisem bil jezen zaradi tega (načina, kako so ga prikazali v filmu, op. a.). Sploh me ni motilo. To je bila priložnost za našo mlajšo generacijo, ki ni vedela ali videla nič košarke iz devetdesetih let,"je še povedal danes 54-letni Pippen, ki je z Biki iz Chicaga osvojil šest naslovov v ligi NBA in sedemkrat nastopil na tekmi zvezd. Osvojil je tudi dve zlati olimpijski kolajni, zdaj pa je strokovni komentator ESPNpredvsem v studijski oddaji The Jump.

Favorit je tisti, ki ima Jamesa

Za favorite je pred nadaljevanjem sezone v ligi NBA označil Los Angeles Lakerse, ki imajo v LeBronu Jamesupo njegovem mnenju "najdominantnejšega igralca" ta hip, glede na to, da Kevin Durantpo hudi poškodbi Ahilove tetiveše čaka na prvo tekmo v vrstah Brooklyn Netsov.

"Če bi želeli izbrati enega, bi rekel, da je to (favorit, op. a.) tista ekipa, v kateri igra LeBron James. Dejstvo je, da so njegove izkušnje, njegova sposobnost, da poveže ekipo, sposobnost, da je dominanten ... Je najdominantnejši igralec v tem trenutku, glede na to, da trenutno ni Kevina Duranta."

In Jordan? Na spletu so se v teh dneh pojavili posnetki, šlo naj bi za Bahame, na katerih Jordan doseže koš prek nemočnega tekmeca in mu navrže: "Hej, človek, imate še vedno YouTube? Poiščite si Michaela Jordana, resnično!"

Nekatere stvari se nikoli ne spremenijo ...