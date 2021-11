Pippen (znova) nad Jordana: Michael je hinavec, bil sem veliko boljši soigralec od njega

Michael Jordan in Scottie Pippen sta tvorila enega najbolj udarnih tandemov lige NBA v zgodovini, saj sta skupaj osvojila kar šest šampionskih prstanov. Če sta se na parketu odlično ujela, pa je njun odnos po profesionalni karieri vse prej kot dober.

Jordan je v seriji The Last Dance, nad katero je bdel kot eden od urednikov, Pippnu in še številnim soigralcem očital pomanjkanje šampionskega karakterja, zaradi česar je bil do njih pogosto neprizanesljiv. A mu slednji niso ostali dolžni. Pippen je že pred časom povedal, da Jordan sebe v seriji predstavi v najboljši luči, na račun tega pa "niti slučajno ne pripiše dovolj zaslug za uspehe ostalim, čeprav bi si to zaslužili".

V svoji knjigi spominov z naslovom Unguarded pa je številka 33 šla še korak dlje. Že v predgovoru je Jordan opisan kot hipokrit oziroma hinavec, zatem pa Pippen trdi, da je bil sam bistveno boljši soigralec od svojega slavnejšega ekipnega kolega.

"Michael ni imel prav. Nismo osvojili šestih naslovov, ker se je spravljal na ostale. Osvojili smo jih, čeprav se je spravljal na ostale. Zmagovali smo, ker smo igrali ekipno košarko, kar se v mojih prvih dveh sezonah pod trenerjem Dougom Collinsom ni dogajalo," je v knjigi zapisal Pippen, kar bi lahko razumeli tudi kot veliko pohvalo trenerju Philu Jacksonu.