'Pitbul' iz Stožic nova (velika) okrepitev Crvene zvezde

Triintridesetletni Newyorčan je v lanski sezoni najprej nastopal za ruskega predstavnika Unics iz Kazana, po začetku ruske invazije na Ukrajino pa si je začasno domovanje našel v vrstah turškega Bursasporja, s katerim je spisal uspešno zgodbo v drugem najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju 7DAYS Eurocupu.

John Holland je bil ob Andrewu Andrewsu in Dereku Needhamu eden od najzaslužnejših za naravnost izjemen drugi del sezone omenjenega turškega prvoligaša, ki ga je s trenerske klopi odlično vodil nadarjeni srbski strokovnjak Dušan Alimpijević. Ko so navijači ljubljanske Cedevite Olimpije že pomislili, da je Extra Frutti Bursaspor (polno ime kluba, op. p.) preprosto idealen nasprotnik za premagati in se posledično uvrstiti v polfinale Evropskega pokala, je turško moštvo sredi polnih Stožic s fantastično predstavo slavilo tesno, a povsem zasluženo zmago. Z levjim deležem neukrotljivega Hollanda, ki je postal pravi viralni hit zaradi zdaj že legendarne izjave med polčasom taiste tekme o "pitbulih, ki se, ko zavohajo kri, preprosto strgajo z verige in pometejo vse pred seboj". Nato je prišla še prepričljiva zmaga nad Andorro in uvrstitev v veliki finale, kjer pa je bil bolonjski Virtus premočan.