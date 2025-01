P.J. Washington: Brez odlične obrambe in ekipnega duha bi bilo precej težje

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"O tem sem že večkrat govoril, tako da nima smisla izgubljati odvečnih besed. Praktično preko noči smo morali prerazporediti moči, zavedajoč se dejstva, da smo za nekaj časa ostali brez svojih ključnih mož. Ponosen sem na ekipo, kako se je odzvala na zadnjih dveh tekmah z Lakersi in Trail Blazersi. Ta ekipni duh nas vleče naprej, in pa vztrajnost, ki je bila poplačana z zmago," je dejal Kidd, ki je tokrat lahko računal na sicer "načeti" center, Daniela Gafforda.

"Tudi če nam pomaga le za nekaj minut, je dovolj. A zdaj bi rad govoril o fantih, ki so zdravi in delajo vse, da bi se vrnili v zmagovalne tirnice. P.J. (Washington) je dosegel morda odločilno trojko, ki je dokončno prevesila tehtnico na našo stran, znova sta bila odlična tako Jaden (Hardy) kot Quentin (Grimes), svoje so dodali še ostali, tako da sem resnično vesel, da je tudi tokrat zmagalo moštvo," je dodal šef stroke pri Mavericksih.

Eden od junakov Dallasove zmage, ki trenutno zaseda 5. mesto na lestvici zahodne konference, je bil nedvomno P.J. Washington. Odlično visoko krilo je znova udarilo takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. V zadnjih petih minutah dvoboja ... "Taktično smo se sicer dobro pripravili na tekmeca, ki pa nam je v prvih treh četrtinah povzročal številne preglavice, predvsem zaradi naših napak. Ko smo uspeli vzpostaviti ravnotežje in jim vsiliti svoj način igre, je tudi Portland storil veliko napak. Košarka je igra napak in tisti, ki jih naredi manj, običajno tekmo tudi dobi," pa je svojega trenerja dopolnil Washington, ki je dosegel 23 točk.