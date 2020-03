Planica za zdaj brez posebnosti, organizatorji v čakanju morebitnih novih ukrepov države

"Glede na razmere, povezane s prvimi primeri koronavirusa v Sloveniji in ukrepi države, vam sporočamo, da priprave na FIS Svetovno prvenstvo v poletih potekajo brez posebnosti," so v nedeljskem sporočilu za javnost zapisal organizator dogodka Smučarska zveza Slovenije. Ta si v Planici, če bo vse potekalo normalno, obeta ogromno število gledalcev, potem ko so bile vstopnice za sobotno tekmo hitro razprodane.

A dobiček in zaslužek od vstopnic bi se utegnil hitro podreti kot hišica iz kart, če se bo koronavirus v Sloveniji hitro razširil. V soboto smo imeli 12 potrjenih primerov, minister za zdravje pa je že podpisal odredbo o prepovedi zbiranja v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, ki je začela veljati v soboto ob 19. uri. To sicer ne predstavlja večjih omejitev za dogodke na odprtem, kot je tekmovanje v Planici, a vprašanje je, v kakšno smer se bo razvijalo dogajanje s koronavirusom v Sloveniji. "V naslednjih dneh pričakujemo odločitev države o morebitnih novih ukrepih v zvezi z dogodkom. Smo tudi v stalni koordinaciji z Mednarodno smučarsko zvezo FIS. Tudi za nas, kot organizatorje, je to izredna situacija, zato vse lepo prosimo za razumevanje. Naslednjo informacijo v zvezi z dogodkom bomo sporočili v četrtek, 12. 3. 2020," so še zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije.