Ples kroglic v Švici: s kom Slovenci v kvalifikacijah za OI?

Delegacijo Košarkarske zveze Slovenije bodo na žrebu zastopali predsednik KZS Matej Erjavec , generalni sekretar Rašo Nesterovi ć in direktor moške članske reprezentance Matej Likar . Slovenska izbrana vrsta se je pred žrebom znašla v tretjem kakovostnem bobnu skupaj s Hrvaško, Turčijo in Portorikom, kar pomeni, da varovanci Rada Trifunovića mesta v Tokiu zagotovo ne bodo lovili na kvalifikacijskem turnirju v Splitu. Poleg Hrvaške bodo gostiteljice moških kvalifikacij še Kanada (Victoria), Litva (Kaunas) in Srbija (Beograd), turnirji pa bodo na sporedu od 23. do 28. junija 2020.

V dodatne kvalifikacije so uvrščeni Angola, Brazilija, Kanada, Kitajska, Hrvaška, Češka, Dominikanska republika, Nemčija, Grčija, Italija, Južna Koreja, Litva, Mehika, Nova Zelandija, Poljska, Portoriko, Rusija, Senegal, Srbija, Slovenija, Tunizija, Turčija, Urugvaj in Venezuela. Mesta v šestih kakovostnih skupinah je FIBA določila glede na položaj na svetovni jakostni lestvici po koncu letošnjega svetovnega prvenstva na Kitajskem, na kateri Slovenija trenutno zaseda 16. mesto.



Prvi boben: Srbija, Grčija, Litva, Rusija

Drugi boben: Češka, Brazilija, Italija, Poljska

Tretji boben: Hrvaška, Turčija, Slovenija, Portoriko

Četrti boben: Nemčija, Dominikanska republika, Venezuela, Kanada

Peti boben: Nova Zelandija, Mehika, Kitajska, Južna Koreja

Šesti boben: Angola, Tunizija, Senegal, Urugvaj



Na vsakem izmed štirih kvalifikacijskih turnirjev bo šest reprezentanc razdeljenih v dve skupini s po tremi ekipami. Skupino A bodo sestavljale reprezentance iz 1., 4. in 5. kakovostnega bobna, skupino B pa reprezentance iz 2., 3. in 6. kakovostnega bobna. Pri žrebu reprezentanc na posamezne turnirje bo FIBA upoštevala tudi nekaj geografskih načel. Po odigranih tekmah znotraj posamezne skupine (23., 24. in 25. junija) ter prostem dnevu (26. junij), bosta 27. junija na sporedu polfinalna obračuna (A1 : B2 in A2 : B1), 28. junija pa še finalni dvoboj zmagovalcev polfinala, ki bo prinesel udeleženca olimpijskih iger. V Tokio bo torej potovala zmagovalna četverica kvalifikacijskih turnirjev. Poleg gostiteljice Japonske imajo - glede na rezultate svetovnega prvenstva na Kitajskem - neposredno mesto na olimpijskih igrah že zagotovljeno Španija, Francija, Avstralija, Iran, ZDA, Argentina in Nigerija.