Po 28 letih le 'razkrinkali' Jordana: Rekel sem, da ne bom igral s Thomasom

Dokumentarni film medijskega giganta ESPN, Zadnji ples, ki je obudil spomine na šampionske pohode Chicago Bullsov z Michaelom Jordanom, je dvignil veliko prahu, ki se je skozi leta vsaj deloma že polegel. Ena takšnih zgodb je bila tista o ekipi Detroit Pistons, ki je Jordana in Bike uspešno ustavljala v končnici vse do leta 1991, ko so Isiah Thomasin soigralci morali priznati premoč ekipi iz Chicaga. Ko je bila četrta tekma v Detroitu že odločena, Bullsi so serijo v konferenčnem finalu dobili s 4:0, je večji del domače ekipe zapustil klop in brez pozdrava odšel v slačilnice.

To naj bi še poglobilo nesoglasja med Thomasom in Jordanom, ki je po prepričanju enega najboljših organizatorjev igre vseh časov pomembno vplival na odločitev vodstva reprezentance Združenih držav Amerike, ki mu pred olimpijskimi igrami leta 1992 ni vročila vpoklica. Thomas je ostal brez nastopa za ekipo, ki se jo je kasneje oprijel naziv Dream Team in ki se je za večno vtisnila v spomin privržencem športa po vsem svetu. Jordan je v Zadnjem plesu vnovič zatrdil, da ni imel nič s sestavo moštva, zdaj pa je ameriški pisatelj in športni novinar Jack McCallum presenetil z objavo v seriji podcastov z naslovom The Dream Team Tapes. V objavljenem posnetku iz leta 2011 je Jordan sam priznal, da je zahteval, da Thomasa ne vpokličejo.

Klic Roda Thorna

"Ko so me poklicali in mi rekli, če bom zaigral ... Poklical me je Rod Thorn (predsednik odbora za reprezentančne vpoklice, op. a.). Rekel sem: 'Rod, ne bom igral, če bo v ekipi Isiah Thomas.' To mi je zagotovil. Rekel je: 'Chuck (selektor Daly, op. a.) ne želi Isiaha. Zato Isiah ne bo del ekipe," je v posnetku, ki ga je v podcastu predvajal McCallum, zatrdil Jordan.

Chuck Daly je sicer kot trener Pistonsov dolga leta sodeloval s Thomasom, po mnenju McCalluma pa je objavljeni posnetek zgolj dokaz, da Jordan kljub svoji jasno izraženi želji v nobenem primeru ni bil edini, ki je bil proti temu, da bi ameriške barve na olimpijskih igrah branil tudi Thomas. Zgodba, ki se je vlekla kar 28 let, je tako očitno le dobila svoj epilog.

Jordanove najboljše poteze proti ekipi Detroit Pistons: