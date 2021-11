Po bolečem porazu proti Turkinjam Slovenke čakajo košarkarske eksotinje

Na gostovanju na Poljskem pa so bile neuspešne tudi Albanke, ki so novinke na članski košarkarski sceni. Izgubile so s kar 19:125. Naše košarkarice se s tokratnimi tekmicami v članski konkurenci sploh še niso pomerile. O albanski reprezentanci ne vedo veliko, nekaj informacij jim je po analizi četrtkovega dvoboja podal strokovni štab. Dekleta razmišljajo predvsem o svoji igri. Želijo popraviti napake, ki so se dogajale v tekmi s Turkinjami, ter narediti korak naprej v uigranosti ter prilagajanju novemu sistemu igre, ki ga je vpeljal selektor Dzordzis Dikeulakos. Sicer pa so slovenke prek Gradca, Dunaja in Tirane v Drač prispele v sobotnih popoldanskih urah. Po kosilu in namestitvi v hotel tik ob plaži priljubljenega letovišča je zvečer sledil trening v slabe pol ure oddaljenemu športnemu centru Dhimitraq Goga. "Albanske reprezentance ne poznamo in se z njihovo igro niti ne obremenjujemo. Pomembno je, kako bomo na igrišču izgledali mi. Vztrajati moramo v smeri, ki smo se jo lotili od samega začetka priprav. Vsekakor moramo popraviti določene stvari s tekme proti Turčiji. To je pravzaprav naša druga pripravljalna tekma na domači EuroBasket čez slabi dve leti. Gremo pa seveda po zmago. Tekmo moramo začeti zbrano in agresivno. Smo kvalitetnejša ekipa in to moramo potrditi na igrišču," je za uradno spletno stran KZS dejala Teja Oblak.