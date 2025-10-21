Po dobrih dveh letih se bo v Izraelu spet igrala evropska košarka

Najboljši izraelski klubi so zaradi vojne v Gazi od novembra 2023 vse svoje tekme igrali na nevtralnih igriščih. Šestkratni zmagovalec najmočnejšega celinskega košarkarskega tekmovanja Maccabi Tel Aviv je večino svojih domačih tekem Evrolige igral v Beogradu, Hapoel iz Tel Aviva, v minuli sezoni zmagovalec Evropskega pokala, pa v Sofiji. Hapoel iz Jeruzalema je tekme v Evropskem pokalu - tako kot Maccabi - gostil v srbski prestolnici.

ECA se je za ta korak odločila po podpisu nedavnega premirja med Izaelom in Hamasom v znanem egiptovskem letoviškem mestu Šarm el Šejku. "Po tehtni razpravi so se klubi v Evroligi in Evropskem pokalu strinjali, da lahko vsi trije izraelski klubi znova igrajo tekme v svojih dvoranah. Verjamemo, da košarka zbližuje ljudi in skupnosti ter prispeva k miru, spoštovanju in enotnosti," je zapisala ECA.