Po dobrih dveh letih se bo v Izraelu spet igrala evropska košarka

Barcelona, 21. 10. 2025 17.36 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , A.M.
Izraelska košarkarska moštva v Evroligi in Evropskem pokalu bodo od začetka meseca decembra dalje lahko vse svoje tekme igrale na domačih tleh, je sporočila ECA, ki vodi omenjeni košarkarski tekmovanji.

Navijači košarkarskega kluba Maccabi Tel Aviv FOTO: Profimedia

Najboljši izraelski klubi so zaradi vojne v Gazi od novembra 2023 vse svoje tekme igrali na nevtralnih igriščih. Šestkratni zmagovalec najmočnejšega celinskega košarkarskega tekmovanja Maccabi Tel Aviv je večino svojih domačih tekem Evrolige igral v Beogradu, Hapoel iz Tel Aviva, v minuli sezoni zmagovalec Evropskega pokala, pa v Sofiji. Hapoel iz Jeruzalema je tekme v Evropskem pokalu - tako kot Maccabi - gostil v srbski prestolnici.

ECA se je za ta korak odločila po podpisu nedavnega premirja med Izaelom in Hamasom v znanem egiptovskem letoviškem mestu Šarm el Šejku. "Po tehtni razpravi so se klubi v Evroligi in Evropskem pokalu strinjali, da lahko vsi trije izraelski klubi znova igrajo tekme v svojih dvoranah. Verjamemo, da košarka zbližuje ljudi in skupnosti ter prispeva k miru, spoštovanju in enotnosti," je zapisala ECA.

