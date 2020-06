Po Đokoviću še Jokić: zvezdnik lige NBA prav tako med okuženimi

Srbski košarkarski reprezentant in eden najboljših centrov lige NBA Nikola Jokić, ki za zdaj ni imel nobenih simptomov, se je testiral že prejšnji teden, novica pa je prek državne televizije RTSudarila nekaj ur za tem, ko je pozitiven test razkril prvi teniški igralec sveta Novak Đoković. Đoković je organiziral ekshibicijsko teniško jadransko turnejo Adria Tour, ki se je zaradi okužb s covidom-19 predčasno končala že po prvih dveh postojankah v Beogradu in Zadru.

Jokić in Đoković sta se srečala na košarkarski tekmi 12. junija v Beogradu, šlo je za poslovilno tekmo košarkarskega trenerja Dejana Milojevića, ki je pri ekipi Mega Bemax nekoč treniral tudi Jokića. Ta je skupaj z Đokovićem navdušil rojake s svojo prisotnostjo in prijateljsko tekmo spremljal v družbi teniškega zvezdnika ob robu igrišča, kot požar pa se je po spletu širilo dejstvo, da je med karanteno Jokić očitno izgubil veliko kilogramov. Še bolj je nato odmevala novica, da je bil na testu pozitiven košarkar Partizana Nikola Janković, ki je tekmo, na kateri se je kar trlo znanih športnih obrazov, tudi odigral. Đoković je kljub temu nadaljeval z nastopi na prvem delu turnirja in se nato s karavano preselil v Zadar, kjer so njegov finalni dvoboj z Rusom Andrejem Rubljovomodpovedali zaradi pozitivnega testa bolgarskega teniškega zvezdnika Grigorja Dimitrova.

Športna javnost je organizatorje Adria Toura sicer pogosto kritizirala zaradi neupoštevanja higienskih protokolov, osebne razdalje, polnih tribun na turneji, sproščenosti igralcev in navijačev na turnirjih in neuporabe zaščitnih mask. Igralci so se objemali, pozirali na fotografijah in se zabavali po nočnih klubih. Denver Nuggetsi, ki so v boju za naslov severnoameriške košarkarske lige NBA, bodo ravno v sredo začeli s pripravami na nadaljevanje sezone konec julija, ko bodo imeli z Jokićem kot prvim zvezdnikom ekipe seveda velike načrte.

'Ekstremna' izguba teže

Pri ameriškem CBS Sportsso zapisali, da naj bi Jokić dovoljenje za odhod v Združene države Amerike dobil naslednji teden. Ekipa se bo na (obveznih) treningih, ti so do sedaj potekali prostovoljno, sicer prvič zbrala 1. julija, šest dni kasneje morajo Nuggetsi z ostalimi tekmeci pripotovati v Disneyjev "mehurček", kjer se bodo treningi nadaljevali 9. julija pred napovedanim nadaljevanjem sezone (30. julij).

"Najverjetneje bo Jokić dovolj zdrav, da bo že veliko pred tem spet na parketu. Član organizacije Denverja je bil marca pozitiven na testu, Jokić pa je prvi znani član Nuggetsov, pri katerem so javno potrdili okužbo. Jokićevo bivanje v Evropi je bilo razen koronavirusa sicer izjemno zdravo. Fotografije in videoposnetki zvezdnika Nuggetsov na začetku junija so dokazovali ekstremno izgubo teže pri sicer krepkem velikanu,"so na svoji spletni strani poročali pri CBS Sports. Jokića je sicer nedavno pohvalil tudi predsednik kluba Tim Connelly.

Predsednik navdušen nad trebušnimi mišicami

"Poslal mi je fotografijo. Brez majice. Ima trebušne mišice. Nisem še videl, da bi imel trebušne mišice," je bil zadovoljen Connelly, pri CBS Sportspa so še dodali, da je skupaj z občutno izgubo telesne teže nemogoče napovedati, kako bo vse skupaj vplivalo na Jokićevo igro. Gotovo se bo poznal vsak dan, ki ga bo izgubil z odsotnostjo s priprav, a sodeč po posnetkih v domači Srbiji ni veliko počival, dodajajo.

"To, da teden po pozitivnem testu ne kaže znakov okužbe, je dober znak. Upajmo, da si bo tako zaradi svojega zdravja kot zaradi upov Denverja v boju za naslov Jokić lahko hitro opomogel in se ekipi pridružil pred odhodom v Orlando,"še dodajajo pri CBS Sports.