Po dolgih pogovorih postalo jasno: Obradović zapušča Fenerbahče

Šestdesetletni Željko Obradović, ki je turški klub popeljal do petih zaporednih nastopov na sklepnem turnirju najboljših (final four) in z njim osvojil en evroligaški in štiri državne naslove, je v izjavi za javnost dejal, da je bila to zanj ena od najtežjih odločitev v življenju.

"Trenutno sem sprejel odločitev, da si bom vzel enoletni premor," je sporočil srbski strokovnjak.