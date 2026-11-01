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Košarka

Po dramatičnem finalu na sedmi tekmi okronane nove prvakinje WNBA

San Francisco,, 01. 11. 2026 09.28 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Golden State Valkyries so dvignile pokal prvakinj WNBA

Košarkarice Golden State Valkyries so prvič v zgodovini osvojile naslov prvakinj severnoameriške ženske lige WNBA. Valkire so do zgodovinskega uspeha prišle že v svoji drugi sezoni v ligi. V odločilni, sedmi tekmi finala so v soboto po lokalnem času pred domačimi navijači v dvorani Chase Center v San Franciscu premagale Atlanta Dream z 68:63.

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Junakinja zmage je bila Francozinja Gabby Williams s 30 točkami. Ob tem je prejela tudi priznanje za najkoristnejšo igralko finala (MVP). 30-letna Williams je blestela predvsem v drugem polčasu, v katerem je dosegla kar 28 točk, kar je rekord za en polčas v finalnih tekmah WNBA.

"Obožujem takšne trenutke! Nat (trenerka Natalie Nakase) mi je v prvem polčasu naročila, naj bom potrpežljiva. Bilo je težko, a sem vztrajala in obrestovalo se je," je po tekmi za ameriške medije navdušeno povedala Williams, ki je na glavi nosila kapo z napisom prvakinje.

V ZDA rojena košarkarica ameriško-francoskega rodu je bila v nadaljevanju tekme neustavljiva. V tretji četrtini je zadela tri zaporedne trojke in dosegla 15 točk, v končnici pa je zanesljivo izvajala proste mete. Z zadeto trojko 2:19 minute pred koncem je poskrbela za vodstvo s 60:57.

"Na noč čarovnic nisem nameravala izgubiti," je z nasmehom dejala Williams. Tekma se je začela v soboto ob 17. uri po lokalnem času oziroma v nedeljo ob 1. uri po srednjeevropskem času.

"V ekipi imamo igralke, ki so pripravljene narediti vse za zmago. Ne obremenjujejo se s tem, koliko točk dosežejo. Želijo si igrati obrambo in skakati za žogo. Za uspeh so pripravljene narediti vse in tako smo v San Franciscu ustvarili zelo dobro ekipno kulturo," je še povedala francoska reprezentantka.

"To je sporočilo vsem, ki so jih podcenjevali ali napačno razumeli. Dokazuje, da lahko osvojiš naslov, če v to vložiš vse svoje srce in dušo," je dodala trenerka Nakase.

Finalistki sta morali za odločitev o prvakinjah odigrati vseh sedem tekem, saj sta pred zadnjim dvobojem dobili po tri. Valkire, ki so ime dobile po božanskih bojevnicah iz nordijske mitologije, so odlično začele odločilno tekmo in povedle z 8:0, a so si košarkarice Atlante do polčasa priigrale prednost s 30:24. Nato je vajeti igre prevzela Williams in odločila izenačen obračun.

"Zdajle je res zelo težko. A se bomo vrnile," je po porazu s solzami v očeh in hripavim glasom dejala zvezdnica Atlante Angel Reese.

Golden State Valkyries, franšiza iz San Francisca, so naslov osvojile že v svoji drugi sezoni v ligi WNBA, v katero so vstopile leta 2025. Atlanta Dream je še četrtič ostala brez naslova v finalu.

V sezoni 2026 sta v ligi WNBA nastopali tudi dve slovenski reprezentantki. Teja Oblak je v dresu Portland Fire debitirala v najmočnejši ženski košarkarski ligi na svetu, naturalizirana slovenska reprezentantka Jessica Shepard pa je igrala za Dallas Wings.

Ajša Sivka, ki jo je Chicago Sky leta 2025 izbral kot deseto na naboru, v sezoni 2026 v WNBA še ni zaigrala, saj se je odločila za študij in igranje na univerzi Kentucky.

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