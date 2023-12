Po dveh 'pretepih' se je Giannis ustavil pri 64 točkah

Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo je v severnoameriški ligi NBA s 64 točkami vodil Milwaukee Bucks do zmage nad Indiano Pacers s 140:126. Rekord kariere je dosegel z uspešnim metom iz igre (20:28), temu je dodal 14 skokov, tri podaje in štiri ukradene žoge v spopadu dveh najbolj učinkovitih ekip v sezoni NBA.

Milwaukee je prejšnji teden izpadel v polfinalu medsezonskega turnirja lige v Las Vegasu prav proti Pacersom. Tokrat so se igralci odločno podali v boj pred domačimi gledalci, da bi preprečili podoben scenarij na tekmi, ki sta jo zaznamovala tudi prava spopada.

Statistika Giannisa Antetokounmpa proti Indiani FOTO: Sofascore.com

V zadnji četrtini je namreč Aaron Nesmith objel vrat Giannisa Antetokounmpa, ko se je ta pognal proti košu. Bobby Portis je stekel Grku v pomoč, potem pa so v posredovanju, da bi ločili igralce, sodelovali tudi sodniki in člani uradnega osebja obeh moštev. Ko so se strasti umirile, je več igralcev dobilo tehnične napake.

Tekma se je potem nadaljevala in po zadnjem zvoku sirene za konec tekme je sledil nov pretep. Antetokounmpo je s soigralci načrtoval slavje rekorda moštva po številu točk, ki ga je dosegel Grk. Antetokounmpo in soigralci so stekli na igrišče in se potem pognali proti tekmecem. Antetokounmpo se je lotil zvezdnika Pacersov Tyresa Haliburtona.

Trener Pacers Rick Carlisle je pojasnil, da se je to zgodilo zaradi nesporazuma, kdo bo odnesel žogo s seboj, saj je novinec v ekipi gostov Oscar Tshiebwe dosegel prve točke v NBA. "Mi nismo razmišljali o klubskem rekordu Giannisa, zato so igralci vzeli žogo, da bi jo ohranil Tshiebwe. In sledile so neljube scene, v kateri je naš direktor kluba dobil udarec v rebra," je povedal Carlisle.

Tokrat prosti Dallas Luke Dončića bo naslednjo tekmo igral v noči na petek po slovenskem času, ko bo v domači dvorani gostil Minnesoto.

