Košarkarji Cedevite Olimpije so namreč na obračunu 15. kola rednega dela Evropskega pokala doživeli poraz proti litovskem 7Bet-Lietkabelisu (87:94). Izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca bodo do konca rednega dela odigrali še tri tekme, prvo že prihodnjo sredo v Ulmu. " Čestitke Lietkabelisu za zmago. V igri smo bili 35 minut. Skozi celotno tekmo nismo uspeli nadzorovati skoka naših tekmecev, probleme nam je delal tudi Gediminas Orelik . Še enkrat, čestitke tekmecem za zmago," je po novem evropskem porazu, ki je zapečatil usodo zmajev povedal trener Jurica Golemac.

Po treh dobro odigranih četrtinah se je sreča obrnila v prid gostom. Ti so se oddaljili z delnim izidom 7:0 med 32. in 34. minuto, na koncu pa so izbranci Jurice Golemca tekmo zaključili z rezultatom 87:94. Kljub porazu so si dvomestno število točk priigrali Yogi Ferrel (22 točk), Alen Omić (15 točk, 6 skokov), Zoran Dragić (15 točk) in Josh Adams (13 točk). S tem se za Ljubljančane zaključuje boj za končnico v Evropskem pokalu. "Tekmo smo imeli v svojih rokah. V le nekaj minutah smo izgubili prednost. To moramo popraviti. Prejeli smo preveliko število točk. Naš napad ni problem, težava je obramba. Delati moramo naprej," je bil neposreden center zmajev Alen Omić.