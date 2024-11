Po fiasku nov fiasko ali (hipno) vstajenje od mrtvih?

Odkar pomnimo, slovenska košarkarska reprezentanca ni odigrala slabšega polčasa od tistega pred dnevi proti Portugalski v Almadi (49:24). Čeprav je bilo za pričakovati, da bo prvi med enakimi selektor izbrane vrste Aleksander Sekulić tako kot vselej stopil pred kamere in pojasnil razloge za rezultatski fiasko, se to na žalost ali pa na srečo ni zgodilo.

Sekulič podobno kot njegovi varovanci v zadnjem obdobju deluje izgubljeno, kot da ne bi vedel, kaj mu je storiti v danem trenutku. Posledično se dogajajo sramotni porazi z veliko začetnico in to proti reprezentancam, ki po nobenem košarkarskem kriteriju ne bi smele biti na ravni slovenske. Portugalska je samo izkoristilo to, kar ji je na prvem srečanju v Almadi ponudila Slovenija. Ta pa ji je ponudila vse in še več, a v našem taboru kljub temu verjamejo, da bo zmaga tokrat ostala doma.