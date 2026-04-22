Po hudem padcu: Wembanyama predčasno z igrišča zaradi suma pretresa možganov

Portland je v San Antonio presenetil Spurs, ki jih je iz tira vrgla poškodba Victorja Wembanyame.
V drugi četrtini je slednji po prodoru močno treščil ob parket, nato pa po nekaj zdravstvene pomoči odkorakal v slačilnico zaradi pregleda ob sumu na pretres možganov. Spursi so sporočili, da je Wembanyama v protokolu za pretres možganov in se na tekmo ni vrnil. Vsaka daljša odsotnost Wembanyame bi bila velik udarec za San Antonio, ki je redni del sezone končal z drugim najboljšim izkupičkom v ligi, predvsem po zaslugi vsestranskega 224 centimetrov visokega centra iz Francije.
Wembanyamo je po prodoru v raketo s prekrškom ustavil Jrue Holiday, potem ko se je Francoz zavrtel mimo organizatorja igre Portlanda. Ob padcu se ni uspel ujeti z rokami in z brado udaril ob parket, do česar je prišlo 8:57 pred koncem druge četrtine.
Wembanyama je na parketu obležal približno 30 sekund, nato pa se je za približno minuto dvignil v sedeč položaj in se pogovarjal s soigralcem Stephensonom Castlom. Trener San Antonia Mitch Johnson je zahteval minuto odmora, da bi preveril stanje Wembanyame, ki je takoj po tem, ko se je postavil na noge, stekel skozi tunel v slačilnico.
Wembanyama, ki je bil nedavno razglašen za najboljšega obrambnega igralca lige NBA (Kia NBA Defensive Player of the Year), je pred odhodom zbral pet točk in štiri skoke v 12 minutah igre.
Protokol za pretres možganov v ligi NBA je strogo določen niz korakov, ki jih mora igralec opraviti, preden se lahko vrne na igrišče po poškodbi glave. Cilj tega protokola je zagotoviti varnost športnika, saj preprečuje prezgodnjo vrnitev, ki bi lahko vodila do dolgoročnih zdravstvenih težav. Igralec mora opraviti vrsto nevroloških testov in postopoma povečevati fizično obremenitev, pri čemer mora vsako stopnjo odobriti zdravniška ekipa, neodvisna od kluba.
Naziv 'Kia NBA Defensive Player of the Year' je prestižna individualna nagrada, ki jo liga NBA vsako leto podeli igralcu, ki je v rednem delu sezone pokazal najbolj izjemno obrambno igro. Pri izboru se upoštevajo statistični podatki, kot so število blokad, ukradenih žog in skokov, pa tudi igralčev vpliv na obrambno učinkovitost celotne ekipe. Ta nagrada poudarja pomen obrambe, ki je pogosto v senci napadalnih dosežkov.
