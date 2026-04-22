Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Po hudem padcu: Wembanyama predčasno z igrišča zaradi suma pretresa možganov

San Antonio, 22. 04. 2026 07.09 pred 18 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Victor Wembanyama

Prvi mož NBA ekipe San Antonio Spurs Victor Wembanyama je v drugi četrtini druge tekme serije proti Portlandu v torek zvečer padel z obrazom proti parketu in zapustil igrišče zaradi pregleda ob sumu na pretres možganov. Wembanyami je po prodoru v raketo prekršek storil Jrue Holiday, potem ko se je Francoz zavrtel mimo branilca Portlanda. Sumijo na pretres možganpv. Na naslednji tekmi gotovo ne bo zaigral.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Portland je v San Antonio presenetil Spurs, ki jih je iz tira vrgla poškodba Victorja Wembanyame

Iz ekipe so sporočili, da je Francoz utrpel pretres možganov in se znašel v protokolu lige za tovrstne poškodbe. Za zdaj je vprašljiv za nastop na tretji tekmi, ki bo v Portlandu v noči s petka na soboto.

V drugi četrtini je slednji po prodoru močno treščil ob parket, nato pa po nekaj zdravstvene pomoči odkorakal v slačilnico zaradi pregleda ob sumu na pretres možganov. Spursi so sporočili, da je Wembanyama v protokolu za pretres možganov in se na tekmo ni vrnil. Vsaka daljša odsotnost Wembanyame bi bila velik udarec za San Antonio, ki je redni del sezone končal z drugim najboljšim izkupičkom v ligi, predvsem po zaslugi vsestranskega 224 centimetrov visokega centra iz Francije.

Wembanyamo je po prodoru v raketo s prekrškom ustavil Jrue Holiday, potem ko se je Francoz zavrtel mimo organizatorja igre Portlanda. Ob padcu se ni uspel ujeti z rokami in z brado udaril ob parket, do česar je prišlo 8:57 pred koncem druge četrtine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Wembanyama je na parketu obležal približno 30 sekund, nato pa se je za približno minuto dvignil v sedeč položaj in se pogovarjal s soigralcem Stephensonom Castlom. Trener San Antonia Mitch Johnson je zahteval minuto odmora, da bi preveril stanje Wembanyame, ki je takoj po tem, ko se je postavil na noge, stekel skozi tunel v slačilnico.

Wembanyama, ki je bil nedavno razglašen za najboljšega obrambnega igralca lige NBA (Kia NBA Defensive Player of the Year), je pred odhodom zbral pet točk in štiri skoke v 12 minutah igre.

Razlagalnik

Protokol za pretres možganov v ligi NBA je strogo določen niz korakov, ki jih mora igralec opraviti, preden se lahko vrne na igrišče po poškodbi glave. Cilj tega protokola je zagotoviti varnost športnika, saj preprečuje prezgodnjo vrnitev, ki bi lahko vodila do dolgoročnih zdravstvenih težav. Igralec mora opraviti vrsto nevroloških testov in postopoma povečevati fizično obremenitev, pri čemer mora vsako stopnjo odobriti zdravniška ekipa, neodvisna od kluba.

Naziv 'Kia NBA Defensive Player of the Year' je prestižna individualna nagrada, ki jo liga NBA vsako leto podeli igralcu, ki je v rednem delu sezone pokazal najbolj izjemno obrambno igro. Pri izboru se upoštevajo statistični podatki, kot so število blokad, ukradenih žog in skokov, pa tudi igralčev vpliv na obrambno učinkovitost celotne ekipe. Ta nagrada poudarja pomen obrambe, ki je pogosto v senci napadalnih dosežkov.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
košarka Wembanyama nba

  • 20
  • 19
  • 18
  • 17
  • 16
  • 15
  • 14
  • 13
  • 12
  • 11
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1664