Po hudem padcu: Wembanyama predčasno z igrišča zaradi suma pretresa možganov

Portland je v San Antonio presenetil Spurs, ki jih je iz tira vrgla poškodba Victorja Wembanyame.

Iz ekipe so sporočili, da je Francoz utrpel pretres možganov in se znašel v protokolu lige za tovrstne poškodbe. Za zdaj je vprašljiv za nastop na tretji tekmi, ki bo v Portlandu v noči s petka na soboto.

V drugi četrtini je slednji po prodoru močno treščil ob parket, nato pa po nekaj zdravstvene pomoči odkorakal v slačilnico zaradi pregleda ob sumu na pretres možganov. Spursi so sporočili, da je Wembanyama v protokolu za pretres možganov in se na tekmo ni vrnil. Vsaka daljša odsotnost Wembanyame bi bila velik udarec za San Antonio, ki je redni del sezone končal z drugim najboljšim izkupičkom v ligi, predvsem po zaslugi vsestranskega 224 centimetrov visokega centra iz Francije.

Wembanyamo je po prodoru v raketo s prekrškom ustavil Jrue Holiday, potem ko se je Francoz zavrtel mimo organizatorja igre Portlanda. Ob padcu se ni uspel ujeti z rokami in z brado udaril ob parket, do česar je prišlo 8:57 pred koncem druge četrtine.

Wembanyama je na parketu obležal približno 30 sekund, nato pa se je za približno minuto dvignil v sedeč položaj in se pogovarjal s soigralcem Stephensonom Castlom. Trener San Antonia Mitch Johnson je zahteval minuto odmora, da bi preveril stanje Wembanyame, ki je takoj po tem, ko se je postavil na noge, stekel skozi tunel v slačilnico. Wembanyama, ki je bil nedavno razglašen za najboljšega obrambnega igralca lige NBA (Kia NBA Defensive Player of the Year), je pred odhodom zbral pet točk in štiri skoke v 12 minutah igre.