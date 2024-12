Po incidentu s tvitom se liga NBA po šestih letih vrača na Kitajsko

OGLAS

Košarka je na Kitajskem izjemno priljubljena in severnoameriška poklicna liga NBA je izgubila na stotine milijonov dolarjev, ker so jo do leta 2022 umaknili s kitajske televizije. Ameriška mreža ESPN je s sklicevanjem na neimenovane vire poročala, da se je odnos med ligo NBA in Kitajsko izboljšal s pomočjo izvršnega direktorja lige NBA Kitajska Michaela Maja, ki je bil zaposlen leta 2020. Tekme v Macau bodo v dvorani Venetian Arena, delu konglomerata Las Vegas Sands, ki ga nadzoruje družina Adelson – večinska lastniška skupina v Dallas Mavericks Luke Dončića.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tekme bodo 10. in 12. oktobra prihodnje leto in so del večmilijonskega dogovora o pripravi dveh letnih tekem NBA pred sezono v naslednjih petih letih v Macau, poroča kitajski dnevnik South China Morning Post. "Najpomembnejša baza oboževalcev lige NBA je tukaj v Macau in v podjetju Sands China imamo partnerja, ki vlaga v šport, zato želimo vračati nazaj," je časnik citiral namestnika komisarja lige NBA Marka Tatuma. Komisar lige NBA Adam Silver je na oktobrski konferenci o športnem managementu prav tako izrazil mnenje, da se bo liga "na neki točki vrnila s tekmami na Kitajsko". "Tam smo imeli pred pandemijo dobro znan incident s tvitom in kitajska vlada nas je za nekaj časa umaknila iz etra," je dejal Silver.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči