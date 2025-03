Po Irvingu še Davis? Je košarkar, ki je zamenjal Dončića, že zaključil sezono?

Mavericksi so po četrtem porazu na zadnjih petih tekmah padli na 10. mesto zahodne konference, ki je zadnje, ki zagotavlja sodelovanje v play-in turnirju za uvrstitev v končnico. Na zadnjem obračunu s Sacramento Kings so Mavsi izgubili še zvezdnika Kyrieja Irvinga, ki si je strgal križne vezi levega kolena. Na Dallasovem seznamu poškodovanih košarkarjev pa so še Anthony Davis, Daniel Gafford, Dereck Lively, P. J. Washington, Jaden Hardy in Caleb Martin.