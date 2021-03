Po Ivu Daneuu še Jure Zdovc: drugi Slovenec v Fibini hiši slavnih

Zdovc, ki je v času svoje igralske kariere igral za različne klube doma in v tujini ter z njimi osvajal lovorike tako na državni kot tudi na mednarodni ravni, je pripadal vrhunski generaciji košarkarjev iz nekdanje Jugoslavije, ki je kraljevala v evropski košarki ob prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta prejšnjega stoletja.

Jure Zdovc je v sila imenitni družbi, v kateri sta tudi Kanadčan Steve Nash in Ukrajinec Aleksander Volkov , med trenerji pa Srb Svetislav Pešić. Kot je Mednarodna košarkarska zveza sporočila v izjavi za javnost, so seznam članov hiše slavnih letnika 2020 objavili šele zdaj zaradi pandemije covida-19. Nove člane Fibine košarkarske hiše slavnih, ki je v Miesu v Švici, bodo uradno predstavili na virtualni slovesnosti, ki bo 18. junija, skupaj z letnikom 2021.

Gre za generacijo košarkarjev, ki je osvajala medalje na vseh največjih tekmovanjih. Med drugim je zdaj 54-letni Zdovc z jugoslovansko reprezentanco na olimpijskih igrah leta 1988 osvojil srebrno kolajno. Po koncu kariere pa je bil dvakrat selektor slovenske reprezentance.

Na seznamu članov hiše slavnih (letnik 2020) so tudi Litvanec Modestas Paulauskas, Poljak Mieczyslaw Lopatka, Japonec Keniči Sako, francoska košarkarica Isabelle Fijalkowski, Madžarka Agnes Nemeth in Južna Korejka Park Šin-ja. Trenerske časti pa bosta ob Pešiću deležna tudi Argentinec Ruben Magnano in Američanka Tara VanDerveer.