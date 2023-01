Po izjemnem drugem polčasu 'norega' Dončića Dallas do preobrata in zmage v Houstonu

Košarkarji Dallas Mavericks so bili na dobri poti, da po šestih zaporednih zmagah doživijo svoj prvi poraz v novem koledarskem letu. Na gostovanju pri najslabšem moštvu zahodne konference Houstonu so namreč varovanci trenerja Jasona Kidda že zaostajali za 18 točk, nato pa je na sceno stopil nihče drug kot prvi zvezdnik Mavsov Luka Dončić in z neverjetnim drugim polčasom, v katerem je dosegel 29 od skupno 39 točk, prispeval levji delež k sedmi zaporedni zmagi svojega moštva.

Slovenski košarkarski super zvezdnik Luka Dončić je bil vnovič prvo ime svojega moštva in hkrati tudi tekme v Houstonu, kjer je Dallas po velikem preobratu v drugem polčasu slavil tesno zmago s 111:106. FOTO: AP Liga NBA, izid:

Houston Rockets - Dallas Mavericks 106:109 (26:18, 29:26, 32:39, 19:28)

Houston Rockets - Dallas Mavericks 106:109 (26:18, 29:26, 32:39, 19:28)

(Luka Dončić: 39 točk, 12 skokov in 8 podaj za Dallas Mavericks).