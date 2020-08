Po Jordanovih stopinjah: Curry bo dobil svojo športno znamko

Stephen Curry se je Under Armourju pridružil leta 2013, ko še ni veljal za enega najboljših posameznikov v svetu košarke. Ameriškemu proizvajalcu se je zaupanje v organizatorja igre v naslednjih letih še kako izplačalo, saj je Curry z odličnimi predstavami na parketih lige NBA postal eden prvih obrazov te znamke.

Njegova priljubljenost pa je očitno tako velika, da bo 32-letnik v kratkem dobil celo svojo znamko, ki bo sicer še naprej spadala pod Under Armour. Podobno se je z Nikejem pred leti dogovoril Michael Jordan . Legendarni MJ ima svojo znamko s prepoznavnim logom, poznano pod imenom Air Jordan, katere glavni lastnik je Nike.

Ni podpisal, ker niso pravilno črkovali njegovega imena

Leta 2013 je tedaj nič kaj izstopajoči Curry iskal športnega opremljevalca, ko je prek kontaktov prišel do sestanka z Nikejem. A pri velikanu športne industrije v njem niso videli pravega potenciala, zato se srečanju niso kaj prida posvetili. Celo do te mere, da so na prvo stran predstavitve zapisali ime Stephon Curry, namesto Stephen Curry.

To je organizatorja igre Warriorsov odvrnilo od sodelovanja, kmalu zatem pa je podpisal z Under Armourjem. Prva pogodba je bila vredna štiri milijone na sezono. Nike je imel tedaj še vedno možnost, da svojo napako popravi, a so bili vodilni možje ameriškega velikana mnenja, da 191 centimetrov visoki košarkar ni vreden takšnega vložka.

Curry je le dve leti kasneje prvič v svoji karieri prejel nagrado za najbolj koristnega igralca lige, leta 2015 pa je z Under Armourjem podpisal novo devetletno pogodbo, ki mu na leto po podatkih Forbesa navrže 17 milijonov. Od aktivnih in bivših košarkarjev na račun športnega opremljevalca več zaslužijo zgolj že omenjeni Jordan,Lebron James in Kevin Durant.

Po podatkih investicijske banke Morgan Stanley je Curryjeva prisotnost za Under Armour sicer vredna neverjetnih 12 milijard evrov.